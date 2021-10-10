內地青少年抑鬱檢出率逾24%　胃痛、嗜睡都是先兆？｜醫聊健康

10月10日是世界精神衛生日，據央視、《廣州日報》等內媒報道，中國青少年抑鬱檢出率隨年級增長呈上升趨勢，2020年總體高達24.6%，重度抑鬱亦高達7.4%。內媒報道透露，近期有未成年人因胃痛、嗜睡等症狀就醫，結果被發現是抑鬱情緒所致，甚至罹患抑鬱症。



廣州的高二學生莎莎（化名）最近上課時常常打瞌睡，即使周末休息，莎莎睡到日上三竿還是覺得疲乏。醫生對莎莎進行詳細檢查和評估，發現她存在抑鬱情緒。

胃痛可能由抑鬱引致。（Common Health）

醫生介紹，睡眠過多是抑鬱症的不典型表現，更多見於年輕人和女性，主要表現包括白天嗜睡，日間休息後感覺不能恢復精力或警覺（夜間正常睡眠）。這一現象與長期、嚴重和難治性抑鬱症有關，也可能提示潛在的雙相障礙。因此，早期識別與治療是改善患者睡眠問題及預後的重要保障。

而在北京，一名12歲少年入讀河北最好的中學後，每晚出現胃痛、腹痛，不適應學校的寄宿生活，沒有精神也不願意和同學說話，連吃飯也受到影響，最後被確診為輕度抑鬱症。經過檢查後發現，其患有典型的「心理疼痛」，是在心理壓力過大的情況下，出現非器質性身體疼痛，例如頭頸部鈍痛、胸悶氣短、不典型面痛、慢性腰背痠痛等。

專家提示，出現非器質性的身體疼痛不可小視，應及時就醫，緩解心理障礙，才能恢復健康肌體。

失眠是不少港人的困擾，但原來亦可能由抑鬱引致。（《當你沉睡時》截圖）

抑鬱4大類先兆 包括失眠、疲倦

抑鬱症究竟有哪些先兆？報道指，抑鬱症早期徵兆大概有4類，包括「一段時間總也高興不起來。這種憂傷不只表現在表情上，也可能表現在動作和姿態上」、「可能會體現出對社會交往的厭倦、冷淡，對周圍的事物都開始失去興趣，認知功能受到損害」、「記憶力減退、注意力不集中、反應遲鈍、創造性下降」、「伴有一些沒有明確原因的長期失眠、食慾減退、體重下降，身體總覺得很疲倦」。

報道指，抑鬱症不是簡單的「壞心情」，而是一種疾病，有著嚴格的診斷標準。健康人群遇到不高興的事時可能也會感到情緒低或壓力大，但這不是抑鬱症，相關症狀需持續兩週以上，才應懷疑是否患上抑鬱症。