武漢女重度貧血暈倒送醫　揭常吃隔夜菜缺兩種必要營養｜醫聊健康

據《武漢晚報》報道，68歲的胡姓婦人近幾個月來總是渾身乏力，進食持續減少，日前在家中突然暈倒被送醫，檢查發現竟患上重度貧血，而究其原因竟是長期吃隔夜菜惹禍。



家住漢口的胡姓婦人常年獨居，生活節儉。她總是一次做兩日的飯菜，每餐再拿出來加熱。最近幾個月來，她發現自己行樓梯、散步都氣喘吁吁，有時看見葷菜還噁心心想吐，甚麼都吃不下，直到近日，她在家中突然暈倒、面色蒼白，被鄰居發現後緊急送醫。

隔夜菜因為頻繁加熱缺乏兩大營養素。（Ella Olsson／Unsplash）

醫院檢查發現，胡婦血常規結果顯示全血細胞減少，血紅蛋白只有60g/L，屬重度貧血。血液科趙娟博士仔細詢問病史得知，胡婦多年來長期吃隔夜菜，平時攝入肉類也很少，考慮為巨幼細胞貧血。

入院後的詳細檢查證實了醫生的判斷，胡婦因血液缺乏葉酸、維生素B12。血液內科主任王紅祥介紹，巨幼細胞貧血是一種常見的營養不良性貧血，主要是體內缺乏維生素B12和葉酸所致。

據了解，長時間烹飪會破壞食物中的葉酸和維生素B12，這兩種物質是紅細胞更新所必需的原料。一旦缺乏，會導致DNA合成障礙而影響紅細胞的成熟，引起巨幼細胞貧血。醫生呼籲，老年人發生貧血嚴重可能會導致多個器官的功能減退，引起並發症，給健康造成威脅，因此最好不要食用二次加熱的食物、隔夜菜。