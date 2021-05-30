台灣疫情｜抗疫在家纏綿　懷孕後吞藥逼流產　醫生曝新冠墮胎潮

撰文： TVBS新聞網 最後更新日期： 2021-05-30 12:00

台灣新冠肺炎疫情愈來愈嚴重，許多企業甚至停班，民眾待在家中也沒事做，不少情侶擦出激烈火花，豈料不少孕婦拿掉小孩，意外迎來殘酷的「墮胎潮」，讓婦產科醫師感到非常無奈。

台灣婦產科醫師王樂明在節目《新聞挖挖哇》上分享經歷，表明「少子化」感受非常明顯，每個月接產數量一直下降，去（2020）年因新冠肺炎疫情關係，民眾無法出國沒有娛樂，盡量減少外出機會，都只能關在家中，他原本還期待生育率可以上升，「期待年底收成」，但一切都是夢。

許多情侶、夫妻在家中的確擦出激烈火花，激情纏綿後真傳出懷孕好消息，實際上很多人並不想要小孩。王樂明曝慘況，一堆孕婦在去年4月吃藥流產，「全部都通通流掉了。」

點擊下圖看清台灣醫師王樂明發現！

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面對少子化愈來愈嚴重，王樂明坦言，台灣每年生育總量已下降，「一個月就掉50、100（例）往下滑。」親曝台灣少子化的慘況。同期節目來賓作家廖輝英、資深媒體人狄志為歸咎少子化原因，可能與高房價、經濟能力脫不了關係，才讓台灣年輕人愈來愈不想生小孩。

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