內蒙古黑幫頭目強姦29人被判死　如何從被欺凌走上「大哥」之路？

內蒙古赤峰市一群平均年齡僅17歲的少年，在短短兩年內犯下54宗暴力犯罪。其中，現年23歲的主犯王嶺被控強姦29名女性，當中28人未成年。

去年10月14日，赤峰中院作出一審判決，王嶺因犯強姦、尋釁滋事、聚眾鬥毆、強制猥褻等10項罪名，被判處死刑，其餘18名被告分別被判囚1年半至18年半不等。一審判決下達後，包括王嶺等5名被告提出上訴。

10月15日至19日，該案在內蒙古高院二審開庭，目前尚未宣判。



林東鎮老城區多處建築外牆被噴上「美女服務」、「小姐包夜」等字樣。（澎湃新聞）

成立幫派收保護費

《澎湃新聞》報道，位於內蒙古自治區赤峰市北部的巴林左旗，是一座去年剛退出貧困旗縣序列的小城。林東鎮是巴林左旗旗政府所在地，位於赤峰市北部，共有5間初中、3間高中，學生達上萬人。在初高中學生中，幾乎人人都知道誰是王嶺，他更有「王老虎」之稱，經營慢時光休閒吧，在林東多間學校有自己的幫派，「小弟」眾多且打架厲害，無人敢惹。

2019年3月17日至19日，王嶺與「死對頭」陳秋緣爭奪在林東鎮的初高中建立幫派，各自組織多名手下在多處聚眾鬥毆，致2人輕傷；同月29日，王嶺與手下龍曉輝、孟羽被警方帶走。案卷資料顯示，陳秋緣曾是林東三中學生，案發時在天津某大專院校讀書，2017年曾因盜竊罪被處罰款。當地不少學生稱，陳秋緣是王嶺之前「掌管」林東鎮各學校的「老大」。

據陳秋緣供述，2017年底，王嶺曾表示想跟自己「搵食」，兩人一度以朋友相處。陳秋緣去天津讀書後，王嶺在林東鎮各學校的勢力逐漸壯大，並建立名為「某中大軍」的多個QQ群，成員多是各校在校生。陳秋緣不滿被對方奪走幫派，二人因而積怨。赤峰市檢察院起訴書顯示，王嶺組織成員分別在林東各個學校建立大幫派，各大幫派又在不同年級招人再立幫派，對學校學生實現「滲透」和「管理」，並收取保護費。

涉強姦29名女性，大部分未成年

惟相比收保護費，更嚴重的指控是來自王嶺等人涉嫌的性暴力犯罪。赤峰市檢察院指控，2017年8月至2019年5月期間，王嶺等19名被告實施強姦犯罪45宗。其中，王嶺被指強姦29名女性，當中28人未成年，更有10人未滿14周歲。

王嶺到案後聲稱，他與29名受害人是「處對象」，不存在強迫。不過，29名被害人都否認是自願，且曾在案發時表達反抗，但遭到王嶺的言語威脅和暴力相向。案卷資料顯示，強姦案發生前，受害人和被告曾前往KTV唱歌，結束後來到王嶺住宅處或賓館。賓館負責人表示，王嶺長期在賓館開房，因此他帶女孩回去時並未重新登記，也沒有強制要求女方出示身份證。

一名未成年受害人稱，王嶺將她帶回家後，先用手機播放一段影片，內容是王嶺毆打一名男子，對方低聲下氣地說「以後不敢了」，王嶺之後再取出一把「手槍」指着對方。受害人表示，當時她很害怕欲起身離開，卻被王嶺一手捉住並稱「以後你有事可以來找我，我罩着你」。

值得注意的是，強姦一案是警方在詢問王嶺與陳秋緣聚眾鬥毆案的證人時偶然發現。此前，29名受害者中無人報案，後續也無人提出民事賠償。受害者選擇沉默，或出於恐懼王嶺的勢力，或擔心事情張揚影響名聲，多人在事後陷入抑鬱情緒，選擇輟學和自殘。

王嶺曾經長期包房的賓館，多宗強姦案在此發生。（澎湃新聞）

從被欺凌變成「大哥」

王嶺一案在林東鎮廣傳，但他的家人和好友卻感到詫異，只因無惡不作的王嶺曾是被欺凌的一人。

王嶺的好友稱，王嶺時常提起自己在學校被欺負的事，或是被高年級同學要錢、毆打，或是因為害怕，躲在學校的車棚中不敢回家。王嶺母親表示，兒子某次突然哭着對她說起中學時被人當眾除褲，高年級同學更用刀劃破他最心愛的羽絨服，她對此難過也自責，更不解為何兒子從未將這些遭遇告訴家人。

除此之外，本案多名受害人也提到，王嶺上學時是班級中最容易被欺負的人，人也比較邋遢，但後來像變了一個人；王嶺中學時喜歡研究古玩，但掙到的零用錢都被人搶走，在當上「大哥」後對付曾欺負自己的人，「甚至讓從前欺負他的人跪碎酒瓶」。

陳秋緣曾供述稱，自己因為天生右手殘疾而自卑，於是開始在學校建立幫派。不尋常的是，面對校園欺凌時，學生寧可尋找「大哥」庇護，也很少求助老師或家長。有不少學生稱，在當地學校遇到欺凌向老師反映，會被別人看做成「沒種」的表現，所以他們寧願去投靠「大哥」。

巴林左旗檢察院檢察長于術民曾強調，王嶺案敲響了警鐘，青少年犯罪率逐年上升，此案是歷史隱藏的「欠債」，其根源是由暴力傾向、物質攀比、生理缺陷、成績嫉妒、異性討好等因素引發的校園欺凌，反映出學校監管缺失、家長過度溺愛、社會閒散人員參與、校園周邊環境亂像以及監管執法不嚴等深層次問題。

2020年初，王嶺案被寫入2019年赤峰市人民檢察院工作報告，報告提出要積極監督落實最高檢「一號檢察建議」，全市94名檢察官受聘擔任法治副校長。王嶺案後，巴林左旗教育系統展開專項行動，集中整改校園內外環境。