河北某小學租借商場上課存安全隱患　家長：人員混雜還不如山區

內地出台教育雙減政策，希望減輕學生過重的作業和校外培訓負擔。在推行教育改革之際，河北保定市聯盟西路小學一年級的學生，卻被校方安排在一間大型商場內上課。有家長反映，商場內人員混雜、環境嘈雜，而且沒有操場，學生只能在走廊上體育堂，存在較大的安全隱患，「你看看這辦學環境怎麼樣？是不是還不如山區的小學呢？」。



聯盟西路小學一年級部位於保定市建華大街與天威中路交口西北角，與學校本部相隔一條馬路，距離約200多米。《中青網》報道，該校一年級部在一幢5層高的商業樓內，佔據2樓全層；商場地下一層的大型超市、電器賣場和火鍋店早幾日才結業搬走，目前該樓層僅有一間銀行，3樓是一間教育培訓機構，4樓是大型健身室。商場樓下有一個停車場，停車場的西南角劃了一塊草場的位置，目測有兩個籃球場大小，但該位置泊滿車輛。

學校工作人員稱，早於2019年，聯盟西路小學一年級部已搬到商場內上課，目前一年級有8個班，每班約有50個學生。她續稱，商場2樓是政府出資租下，本來樓下有一個小操場，學生會在該處上體育課，但今年操場的圍欄拆除了，出於學生的安全考慮，他們只能在走廊上體育課。

聯盟西路小學負責人表示，目前學校共有4個校區，四、五、六年級學生在本校上課，二年級學生安排在新華路小學校區，三年級學生安排在育德中學校區，一年級新生安排在商場上課。對於家長憂慮當有火災或地震時，學生逃生時容易發生人踩人，負責人則稱該處已經過消防驗收，也經常組織學生做消防應急演練，「安全沒有問題」。她坦言，學校本部實在容不下太多學生，且學校附近也找不到合適的場所，才暫時租用商場。

從去年開始，保定市啟動主城區46個城中村改造，多間中學和小學被拆除，不少學生都被分派到聯盟西路小學在內的多間學校。截至7月9日，保定市蓮池區城改拆遷12間學校，已安置拆遷學校在校師生5142人；競秀區城改拆遷4間小學，分流了584名在校生。

對於學校租用商場的問題，保定市蓮池區教育和體育局負責人稱，目前聯盟西路小學一年級部的安全沒有問題，商場北面還有一個大門，緊急情況下會打開讓學生逃生。至於操場問題，他稱下周將會把樓下的小操場恢復並加上圍欄，強調一年級部現在的地方只是臨時租用，該局一直尋找更合適的辦學場地，找到後就會搬走。

2017年2月，河北省人民政府出台《關於統籌推進縣域內城鄉義務教育一體化改革發展的實施意見》，提出因城市建設改造確需徵遷、佔用中小學校校園校舍的，應按義務教育學校布局規劃和先建後拆的原則，就近補建或易地重建。有教育系統內部人士稱，上述校舍問題充分暴露保定市主城區教育資源短缺和學位供給緊張，認為城改時應該先建好新的學校，把學生轉移過去，再拆除原來的學校，但現時保定市「先拆後建」的做法，增加了一部分學生和家長的負擔。

據保定市本地媒體公開報道，從今年開始，保定市將結合城中村改造、城鎮新建小區及農村集中搬遷社區，實施新一輪學校建設3年行動計劃，科學合理布局幼兒園和中小學。到2023年，保定全市要完成新建、改擴建學校126間；年內保定市確保高質量完成新建59間學校任務，其中主城區有8間。