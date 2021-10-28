港識深事｜全市設88個智慧助老上車點　長者掃QRCode即快速叫車

為幫助長者解決打車App操作難、路邊叫車難的兩大問題，近期，深圳市交通運輸局在福田區益田社區以及全市87個巴士站點設立「智慧助老上車點」，長者只需用手機「一掃一點」就能無障礙一鍵快速叫車。



在智慧助老上車點或投放智慧助老公益廣告的巴士站，長者可以使用支付寶或微信掃描二維碼，直接進入助老打車功能，點擊「呼叫出租車」即可叫車，不需要手動輸入起點和終點，行程的起點會自動定位至智慧助老上車點或巴士站所在位置，目的地可以上車後再與司機當面溝通。

據介紹，福田區益田社區有常住人口2.9萬人，其中60周歲以上常住老人為5305人，約佔18%。今年8月，經國家衛健委、全國老齡辦評定，益田社區成為首批全國示範性老年友好型社區之一。益田中心廣場是長者經常活動的場所，在廣場周邊，能夠看到多個智慧助老上車點。智慧助老上車點投入使用後，將更好地為社區老人的日常出行提供幫助。

除了益田社區，深圳各區87個長者重點使用的巴士站投放了智慧助老公益廣告，只要在巴士站即可掃碼一鍵叫車。據了解，巴士站點主要設立在老年社區、醫院、老年活動中心、老年大學等長者重點活動區域附近，更容易被長者發現，司機應答積極性也有提升。未來，深圳市交通運輸局將以本次設立的智慧助老上車點先試先行，逐步覆蓋更多長者居住、活動區域，更好地便利長者出行。