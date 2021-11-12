謝霆鋒凌空轉呼拉圈引網民模仿　醫生：易造成脊椎損傷脫位

謝霆鋒周四（11日）在社交平台中上載，一則「凌空轉呼拉圈」的短片引發關注，令不少網民都躍躍欲試。

對此，有醫生表示，很多人並沒有如此大的腰背力量來平衡，盲目模仿會造成脊椎損傷。



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謝霆鋒在短片中的舉動是否適合非專業人士進行模仿？上海長海醫院脊柱外科主任白玉樹表示，該動作需要很大的力來平衡身體重量，每個脊椎的椎間關節壓力會非常大，易造成椎間盤突出，及損傷脫位。

白玉樹又指，所有競技運動包括類似雜技的活動，理論上都有造成運動關節損傷的可能。從運動醫學的角度來講，鍛煉肌肉的強度，完全可以用更安全更合理以及損傷可能性更小的辦法來替代。

11日，謝霆鋒在社交平台中上載新片，並稱，「前兩日在家中看到一個健身達人說，以下這個招式很難的，我們試試看。」於是他跨上羅馬椅，固定好腿部之後就開始凌空轉呼拉圈。轉了5下之後雙手抱胸，露出輕鬆表情邊搖邊向身旁工作人員說，「哎呀！來，刷刷手機！」並接過一旁遞過來的手機，一邊玩手機一邊搖，還說，「嗯，還好嘛！」

網民熱議：

「謝老師真的好腰」。



「王菲不愛出門是有原因的」。



「港男真吊打一眾內娛男星」。



「這男人真的是從小優秀到大啊……自愧不如」。



「模仿之前先摸摸肚子上的肉肉問問自己配不配」。

