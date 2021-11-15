被列入緬北電信詐騙犯名單　雲南女記者喊冤：從未去過緬甸

日前，雲南麗江女記者胡港敏接到老家廣西梧州岑溪市公安局電話，稱其涉嫌在緬北進行電信詐騙。胡港敏解釋自己從未去過緬甸，但她仍登上該公安局「涉詐高危人員」並廣為流傳。警方更要求她親自回廣西一趟。



經多次與警方交涉後，11月13日該公安局最新發佈的一期《岑溪籍非法滯留緬北懲戒人員名單》顯示，胡港敏的名字已經移除，但她仍被要求要回廣西一趟。胡港敏14日返回廣西，她表示，訊息廣泛傳播讓她心力交瘁，希望得到道歉。



列入緬北詐騙犯名單

據《紅星新聞》報道，今年9月，胡港敏接到老家廣西梧州岑溪市公安局電話，稱其涉嫌在緬北進行電信詐騙。胡港敏向警方解釋自己「從未去過緬甸」，在麗江已有10多年，有穩定的工作和生活。

10月31日，胡港敏在手持身份證並用手機出示《人民日報》電子版，在麗江市行政中心門口拍照自證清白，在廣西的父親和當地村支書也替她解釋。但警方表示「無論如何人都要回去」，並要她出示最近兩年的行程證明。

11月11日，岑溪公安在其微信公眾號發佈《岑溪市關於懲戒非法滯留緬北人員的通告》，胡港敏發現自己的名字登上「涉詐高危人員」名單，名單共有53人，胡港敏列於第二位。該篇文章閱讀量超過4萬。該通告指出，所列懲戒人員全部依法凍結其戶口，在規定時間內拒不回國的，依法註銷戶口；依法停止名下所有銀行卡、手機卡等業務，5年內不得開辦新銀行卡、電話卡。

11月11日，岑溪公安在微信公眾號發佈《岑溪市關於懲戒非法滯留緬北人員的通告》，將胡港敏列入緬北涉詐高危人員。（紅星新聞）

胡港敏表示，自己這兩天一直在忙著回親戚朋友的電話和微信。「老家的親戚朋友告訴她，身邊所有人都在轉『涉詐高危人員名單』，這讓她『很崩潰』」。她也回憶自己曾在2013年丟失身分證，懷疑是身分被盜用所致。

11月12日，麗江市公安局為胡港敏最近兩年的行程作出證明，但岑溪警方仍稱「無論如何人都要回去」。岑溪市公安局刑偵大隊表示，此前涉嫌在緬北實施電信詐騙的人員，派出所也都有電話聯繫要求他們回老家做進一步核查檢查，但胡港敏一直沒有回去，最終上了名單。「我們確實有她涉緬北資訊，她只有回來證明自己沒去過緬甸，才能證明她的清白。」

11月13日，岑溪市公安局再次在「岑溪公安」公眾號發佈《岑溪籍非法滯留緬北懲戒人員名單》，並解釋名單「根據核減情況持續更新」。先前名單中有53人，已經減為41人。胡港敏的名字已從名單中去除。

胡港敏表示，自己已購買14日從麗江回廣西的機票。14日上午她到機場後被告知回廣西需要做核酸檢測，目前她帶著母親和女兒先去做核酸。胡港敏提到，她是詐騙犯的信息廣泛傳播讓她心力交瘁，希望能得到道歉。