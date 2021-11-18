網傳非洲留學生尋中國籍父親？　當事人否認：已報警要求刪帖

近日，非洲少年趙車則（Aime Fabrice Tresor）尋找中國籍父親的尋親文章引起網民關注和熱議。然而，當事人今日（18日）否認尋親，並希望大眾停止傳播相關消息。



11月11日，微博帳號「寶貝回家」發表尋人文章。文中以趙車則為第一人稱發文，指自己1996年11月生於盧旺達，2000年父親援非離開盧旺達後就此分離；父親叫「趙Yongfan」（音），是上世紀90年代中國援建盧旺達水泥廠（Cimerwa水泥廠）的中方工程師，當時中方的合作單位為中國建材工業對外經濟技術合作公司。

微博帳號「寶貝回家」發表尋人文章。（微博＠寶貝回家）

上述尋親文章現已被刪除。《天目新聞》報道，寶貝回家志願者協會工作人員回應，刪除文章是尋親人要求；至於刪除文章的原因，工作人員則稱尊重每一位尋親人的想法，並不予探究。不過，尋親信息目前仍在抖音廣泛傳播。

報道指，趙車則目前正在中國留學，是一間公司的創始人和YouTuber。他澄清，自己並無主動要求「寶貝回家」平台發布尋親信息。對於仍在網上傳播該信息的人，他認為已經涉嫌侵權，「網友們在我的社交平台到處搜索我的信息，我沒讓他們這麼做，這已經侵犯了我的權利」。

趙車則在Twitter澄清自己並無尋人。（Twitter@Aime Fabrice Tresor）

趙車則表示，自己明年即將畢業，學業繁忙，此事已經影響其生活，為他帶來不少壓力和困擾，不少人都發郵件、打電話、發信息詢問他事件真假，並希望幫助他尋父，「他們認為他們是在幫助我，但這些信息並不真實，我不希望他們繼續發布，不希望我的照片出現在網絡上」。

趙車則已要求相關平台刪除信息，並向警方報案，希望大家停止傳播，但他未有否認「趙Yongfan」是其親生父親；雖然他並不清楚事件全貌，但仍希望可以各種方法解決事件。他透露，目前其教授正與中國建材工業對外經濟技術合作公司了解相關情況。