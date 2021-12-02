武漢科長被舉報與他人妻子有染　回應：願接受調查，我們是真愛

近日，武漢一名科長因與他人妻子發生不正當男女關係，被實名舉報，引發關注。對此，被舉報人表示願接受組織調查，但二人是真愛，今後打算結婚過日子。



據《上游新聞》報道，一封有關「武漢一科長與他人妻子有不正當男女關係」的舉報信近日在網絡傳開，舉報信撰寫人彭先生表示，該封舉報信的瘋傳並非其本意，但「希望那個科長受到應有的處罰」。

舉報信內容顯示，彭先生於11月29日前往武漢市新洲區紀委監委和新洲區住房和城鄉建設局，反映該局一科長朱某在他和前妻史女士婚姻存續期間，與其前妻有不正當男女關係。11月30日，朱某便來到他家中尋釁滋事，包括砸門、言語威脅等。彭先生希望相關部門重視此事，讓朱某受到應有處罰，並保證自己的人身安全。

另外，舉報信中還附有多張朱某與史女士的私密照片。照片顯示，在客廳的梳化上，一名男子和一名女子有多次親密舉動。彭先生還指希望自己得到40萬元人民幣的賠償。彭先生說，自己常年在國外工作，2018年時發現妻子史女士有出軌跡象，並最終通過家中安裝的閉路電視找到證據，並已於今年11月和正式史女士辦理了離婚手續。

被舉報人朱某則表示，自己與前妻於2020年離婚，與史女士相識於2018年底，在史女士和彭先生鬧離婚期間，二人感情更進一步。他指，自己願意接受組織的處理，但與史女士是真愛，以後打算結婚過日子。史女士則稱，朱某並非科長，而只是一般科員。