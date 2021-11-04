上海開設全國首個跨性別多學科門診　冀助未成年人群減負面情緒

跨性別，即是指個人的性別認同或性別表現與其出生時指定性別不一致。

為減少跨性別兒童或青少年的負面情緒，及找尋到自我價值認同，國家兒童醫學中心、復旦大學附屬兒科醫院，近日開設全國首個跨性別兒童與青少年多學科門診。



內地2017年一項有關跨性別者生存現狀的調查報道。（視覺中國）

據了解，復旦大學附屬兒科醫院跨性別多學科門診，是由內分泌遺傳代謝科發起，由心理科、內分泌遺傳代謝科、泌尿外科、社工部共同參與，是致力幫助跨性別兒童與青少年的多學科門診。院方冀通過多學科專業醫生的專業評估、診斷、心理治療以及必要的藥物干預，幫助跨性別兒童與青少年人群減少負面情緒、改善家庭關係。

院方還分享了一單案例。跨性別女生小林，從小就不愛留長髮，且抵觸穿裙子，而是喜歡與男生聊汽車、變形金剛等話題，被同學認為是「假小子」。隨年齡增長，小林開始來例假，但每月例假都令小林焦慮，甚至還為此產生過自殺的念頭。

在復旦大學附屬兒科醫院跨性別多學科門診，通過醫生的初步評估，確認小林為一名跨性別者。醫院亦對此提出先穩定情緒、藥物抑制例假、緩解焦慮情緒，待小林成年後再考慮是否需要接受整形手術的醫療建議。

上海復旦大學附屬兒科醫院開設全國首個跨性別多學科門診。（中新網）

專家們亦希望，該門診成為連接跨性別未成年人、家長、醫生以及社會各界的橋梁，幫助到更多中國跨性別兒童青少年人群。

據世界跨性別健康協會（WPATH）以及內分泌協會的定義，跨性別是用來描述個人的性別認同感與其出生性別不一致時的術語。而性別焦慮症是一種心理健康診斷，描述當性別認同和出生時記錄的性別不一致時，一些人感到的不適。

美國一項2016年進行的研究顯示，在美國有約0.6%的成人，即140萬人是跨性別者，許多跨性別存在就醫的障礙以及誤診誤治的問題，這些問題亦導致了跨性別人群中藥物濫用、感染、精神疾病以及癌症等問題的高發。

跨性別旗。粉藍代表男性的傳統顏色，粉紅代表女性的傳統顏色，白色代表陰陽人、跨性别中或認為自己是非二元性別的人。（網絡圖片）

2019年，中國學者曾對中國跨性別者的自殺想法和企圖進行調查，調查發現，未成年人群體佔比並不低。他們出現嚴重抑鬱、焦慮的比例較常人高出很多，若不及時發現並加以引導，很有可能出現校、社會適應的問題，引起家庭成員間的對立等。

值得注意的是，2019年，世界衛生組織（WHO）將描述跨性別的性別認同障礙修改為「性別失調」，並將其從精神疾病類別中去除，這亦意味跨性別並不是一類疾病。