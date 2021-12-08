喜羊羊與灰太狼｜網民投訴不捉羊劇情低齡　動畫公司：和平新時代

動畫《喜羊羊與灰太狼》曾風靡內地，不過有網民早前向廣東廣州市委書記留言，稱灰太狼不捉羊了，也沒了有趣的打鬥場面，只有偏向低齡的劇情，對於童年的動畫變成如此他挺不是滋味，希望早日恢復原版劇情和畫風。對此，廣東原創動力文化傳播有限公司上周五（3日）回應稱，2019年播出的《羊村守護者》正式開啟「羊狼和平新時代」，目前連續的故事更能扣人心弦，主線、主題更清晰。



事源10月3日，有網民透過人民網向廣州市委書記留言，強烈建議新版《喜羊羊與灰太狼》恢復成舊版，因新版變得與第一部毫無關聯，畫風特別幼稚，角色性格差別巨大，狼羊變成和平後也沒了看點，其只不過利用了喜羊羊與灰太狼的人氣資本而已，「惺惺相惜不代表要和敵人交朋友，這不綏靖思維嗎？」

他又稱，曾有「熊孩子」學灰太狼烤羊，把另一小孩綁在樹上用大火燒，熊孩子的父母於是控訴卡通公司致喜羊羊停播，但他認為這些家長只知道烤羊事件，卻不知道也有女孩被困電梯時，因想起喜羊羊與灰太狼而堅持下去最後得救的事情；只知道看動畫沒用，卻不知道魔方達人林愷俊結緣魔方就是該片，「左手右手兩方面，讓我們遇到困難不要放棄，希望早日恢復原版劇情和畫風」。

《喜羊羊與灰太狼》曾風靡內地多年。（影片截圖）

對此，廣東原創動力文化傳播有限公司回應稱，《喜羊羊與灰太狼》向來秉承「寓教於樂」的創作原則，無論新舊作品，鮮明的人物個性都是不會改變的，而動畫從2005年至今已播出超過3000集，從未間斷創作和創新，也不存在「禁播」情況，籲勿輕信謠言。該公司又指，2019年播出的《羊村守護者》正式開啟了「羊狼和平新時代」，同時相較以往單元的故事，現在連續的故事更能扣人心弦，主線、主題更清晰，「給觀眾帶來更好的作品也是我們不斷努力的動力」。

公司最後再次感謝寶貴意見，並稱很榮幸喜羊羊陪伴大家的成長，感恩和觀眾一起見證喜羊羊的不斷成長和蛻變。