《超人迪加》疑涉暴力被下架　廣電總局：大力支持播出優秀動畫片

近日，內地多影音平台疑以涉含暴力情節為由，下架多部動漫、影片，其中包括諸多人的童年回憶——《超人迪加》（內地譯《迪迦奧特曼》）。

周六（25日），廣電總局發布消息指，要堅決抵制含有不良情節和畫面的動畫片上網播出，為青少年健康成長營造良好的網絡視聽空間。



據國家廣播電視總局官方微信公眾號消息，廣電總局網絡視聽節目管理負責人表示，要支持符合條件的互聯網視聽節目服務機構依法依規制作、引進、播出內容健康向上、弘揚真善美的優秀動畫片。

該負責人稱，要堅決抵制含有暴力血腥、低俗色情等不良情節和畫面的動畫片上網播出。兒童和青少年是動畫片的主要受眾群體，各互聯網視聽節目服務機構應辦好「兒童頻道」、「青少專區」，進一步規範節目內容、優化節目編排，為青少年健康成長營造良好的網絡視聽空間。

據早前報道，騰訊視頻、愛奇藝、優酷、B站等多個內地影音平台，疑因含有暴力情節為由，下架《超人迪加》、《成神之日》、《刺客伍六七》第一季、等多部動漫及影片。

微博熱搜榜中出現多個與動畫片、暴力行為相關的話題。（微博）

事件引起網民熱議，話題「廣電總局支持播出優秀動畫片」、「迪迦奧特曼涉及持械毆打等暴力情節」、「動畫片中暴力行為會對孩子造成影響嗎」登上熱搜。有不少網民持反對聲音：

「把西遊記禁了，太血腥暴力了」。



「90後哪個不看迪迦？我也沒見現在天下大亂了啊」。



「嘴上：支持播放優秀動畫片。實際上：禁止播放優秀動畫片」。



「三打白骨精是對女性的踐踏，三碗不過崗是對國家保護動物的屠殺，三分天下是對國家統一國家主權的侮辱，這也能播出來？」。



「家庭教育的失敗才會對所謂的孩子造成影響，我小時候天天看迪迦，我現在也沒犯法啊，誰天天活在影視劇里面」。



據了解，事件或與今年4月起內地對動漫產業的整頓行動有關。4月6日，江蘇省消保委發布《動畫領域侵害未成年人成長安全消費調查報告》，顯示21部動畫片有近一半不同程度存在暴力犯罪元素，涉及陰暗、驚悚、懸疑等鏡頭達123個，植入廣告行為達142次。以《超人迪加》為例，其內容涉及持械毆打、多人恐嚇、縱火爆炸等暴力情節，《刺客伍六七》亦有不少暴力打鬥、刀劍或槍戰對決的畫面。