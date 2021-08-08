湖南23歲女突跳車亡　貨車司機疑偏航遭押5個月　家屬辯稱無罪

湖南長沙市23歲女子車莎莎，今年2月初在網約車平台「貨拉拉」（港稱Lalamove）下單搬家貨運服務，上車6分鐘後突然跳車，送院搶救無效身亡。司機周某春被指曾三次偏航，事發一個月後被批准逮捕。

周某春家屬上周三（4日）在微博發文稱，「跳車事件」應當是意外事故，並非刑事案件，並透露周某春被羈押至今已經5個月，一家八口失去唯一的經濟來源，且案件存在諸多不合理的地方，包括家屬委託的律師被無故要求解除。



今年2月初，車莎莎在網約車平台「貨拉拉」下單搬家貨運服務，上車6分鐘後突然跳車，送院搶救無效身亡。（微博＠今夜的風格外喧囂）

周某春的家屬質疑相關部門未能給予周某春應有的辯護權利。家屬指出，曾委託兩名律師擔任辯護人，當律師申請會見周某春時，卻被看守所、辦案機關等以周的體溫不正常、正在隔離、正被提審等理由拒絕安排會見。

家屬其後接獲看守所副所長來電，對方稱周某春拒絕律師會見，要請法律援助律師，但未有提供相應書面材料。雖然家屬多次拒絕委託法律援助律師，但後者並未切實履行職責，獲指派的法援律師在本月1日前未與家屬取得聯繫，也沒有針對案件作有效的辯護工作。上周四（5日），家屬在微博發布《關於要求撤銷法律援助的報告》，指出家庭雖不富裕，但未到請不起律師的地步，因此不需法律援助，且法援律師亦未盡到律師義務。

除了律師問題，家屬還認為本次案件是意外事故，周某春不構成過失致死罪。家屬指出，周某春未對受害人實施任何侵害和肢體接觸，雙方矛盾只是偏離導航、吐槽等待時間較長等問題，當時他只想盡快完成訂單，根本無法預見成年女性會在正常行駛的過程中跳車，而且案發時天黑，車內光線不足，司機駕駛時注意力集中於觀察路況，無法有效阻攔受害人跳車。

家屬在《關於要求撤銷法律援助的報告》指出，家庭雖不富裕，但未到請不起律師的地步，因此不需法律援助，且法援律師亦未盡到律師義務。（微博＠可憐的橄欖樹）

其次，周某春偏離導航的行為是合理規避交通信號燈的正常駕駛行為。家屬稱，貨拉拉計費方式為固定收費，即無論採取何種線路到達目的地的費用都是一致。司機為了提高收入，合理規避紅綠燈、節省路途時間而偏離導航非常常見，因此周某春偏離導航行為並不特殊，不能稱之為過錯。

第三，家屬認為周某春的行為與受害人的死亡結果沒有法律上的因果關係。家屬指出，刑法理論中，因果關係是指危害行為與危害結果之間引起與被引起的關係。但本案中，周某春與受害人產生的分歧都是生活中的瑣事，不足以導致受害人跳車。雖然本案客觀上造成損害結果，但並非出於故意或者過失，不能認定為犯罪。

最後，家屬在長文中提出幾項疑慮，包括質疑本案遭到「輿論綁架」，並要求調查受害人一年內搬屋4次的行為以及其是否有心理、抑鬱、精神病史等問題。

周妻透露，丈夫被羈押後，家庭失去經濟支柱和經濟來源，雙方父母體弱病殘，家翁患病需要住院，母親因視力殘疾難以自理；女兒上學各項開支繁多，2歲的幼子更需要無時無刻照顧，在這種情況下，家庭已陷入崩潰境地。

事發於今年2月6日晚上9時許，車莎莎在「貨拉拉」下單搬家貨運服務，並跟車搬家；當貨車行駛至岳麓區曲苑路段時突然跳車，經搶救無效離世。死者家屬稱，司機當晚未按平台導航路線，三次偏航行駛，認為死者跳車的時間與地點都充滿疑點。

3月3日，長沙市公安局高新區分局發布通報稱，經查，行車過程中司機與乘客未有肢體衝突，也沒有發生侵害女生的行為。經醫學檢測，死者的衣褲未發現撕扯破解開線痕跡，身體表面未發現搏鬥抵抗傷，衣褲、指甲均未檢驗出周某春基因型；死者符合頭部與地面碰撞致重度顱腦損傷死亡。