失745萬首期的房還被判賠近500萬　上海女被稱「最慘買樓者」

據中國裁判文書網近日消息，上海一名女子前年5月擬斥資1550萬元（人民幣．下同）購買一套商業用房，詎料在付了745萬元首期後，因銀行貸款審批延誤，無法按照合同規定時間付尾款，而遭賣方告上法庭。最終，法院判女事主敗訴，後者除了退出房子，還要支付近500萬元的違約金、房屋整修費等，因而被稱為「最慘買樓者」。



判決書顯示，女事主伍亭穎前年5月和賣方范俊等達成房屋轉讓協議，伍亭穎先期支付了100萬元定金和400萬元購房款。同月，雙方簽訂補充條款，約定房屋總價款，伍亭穎需要在當年6月30日前完成支付首期745萬元。由於未能按期補足首期剩餘的245萬元，雙方7月2日再次簽訂補充條款，並約定了懲罰條款。幸好，伍亭穎7月13日繳清了逾期付款的利息並完成支付首期，剩餘745萬元尾款將在8月30日過戶前全部付清。

詎料，購房尾款因銀行審批延誤而再次逾期，范俊一方9月15日發律師函要求伍亭穎收函3日內付清尾款，否則他們有權解約等。9月30日，由於仍未付款，伍亭穎被要求搬離並歸還房屋，以及償付房款總價20%的違約金，房屋裝修損失180萬元等。

雖然10月29日貸款審批成功，伍亭穎要求繼續履約，但賣方已不願出售並將伍告上法庭。去年6月25日，上海市黃浦區人民法院一審判決，解除伍亭穎的房屋轉讓協議，並判伍亭穎須在判決生效10日內搬離房屋，否則將按每天1000元追加支付房屋佔有使用費；要賠償違約金300萬元、房屋整修費180萬元，承擔案件受理費4.6萬元。去年12月1日，上海市第二中級人民法院駁回上訴、維持原判，伍亭穎將承擔2.72萬元的案件受理費。

對於案件，重慶市律協刑民交叉專業委員會副主任、重慶海力律師事務所伍繼軍律師表示，根據《民法典》，判決合法，但不合情，因在無證據證明賣方存在實際損失下，應實現合同法鼓勵交易的制度目的，從而維護市場交易的穩定，而從法律的公平角度，也可以不解約，讓違約方承擔違約責任，不建議賣方以此為由解約。

伍又指，判決結果對公眾認知有一定衝擊，希望外界在大宗商品交易時，盡量使每個交易環節合法化，以免類似糾紛。他最後還提到了一個細節，即賣方律師全程參與了簽約、履行和爭議，打下了很好的基礎，是賣方勝訴的關鍵，相反買方答辯及舉證時未充分表達繼續履約的必要性，「這是值得反思的問題」。