江蘇老人「清潔劑當橙汁」致孫子洗胃　網民睇相驚呼：唔怪得搞錯

江蘇蘇州一名老人日前將家中一款清潔劑，當成橙汁給孫子飲用，導致孫子送院洗胃。事件引起網民熱議，不少網民看到該款清潔劑照片後都驚呼「怪不得搞錯」，指出不僅液體、氣味彷若橙汁，包裝上還畫了橙子圖案，且沒有中文大字寫明清潔劑。



對此，有網民批評廠商不應做得這樣似橙汁，有誤導市民風險。但也有網民認為，責任在老人沒有細看標籤。



據報道，這名老人誤將家人購買的清潔劑當成「橙汁」，倒在杯子裏給孫子喝。孩子喝下後很快就產生了中毒反應，被家人緊急送到醫院洗胃，所幸沒有生命危險。

從家長提供的照片看，這款清洗劑的瓶身正面標籤有日文和英文「Clean」，還印有橙子的圖案。最關鍵是，瓶中的清潔劑是一種橙色的液體，並有橙汁的香味。網絡搜索發現，這款清潔劑在購物網站有不少商家銷售，且在一些店家的銷量超越10萬，堪稱「網紅清潔劑」。

對此，網民們紛紛熱議：

「也怪不得老人，有些時候確實很容易搞錯，主要還是要放在該放的地方，或者自己貼條提醒。」

「這種東西就應該做成那種藍色、紫色之類，一看就不是能吃能喝的顏色，不就避免了嗎？感覺這是設計缺陷。」

「這款清潔劑我也買了，需要警惕！」



事實上，這已是內地傳媒報道的近期第二宗類似事件。廣東省21歲男子小蔡，早前回到家看見桌上有半罐柳橙汁，沒有多想就拿起來暢飲，不過後來才發現嘴裏出現一股苦澀的化學味道，很快地，他的喉嚨突然傳來燒灼的感覺，之後他迅速催吐，猛灌幾杯水，但灼燒感絲毫沒有減弱。

暴瘦42公斤 食道「僅3毫米」

原來，小蔡的父親在他回家前，拿了柳橙汁的空罐，在當中裝了「橙色清潔劑」，分裝好後打算下次使用，也沒想到剛運動完回家的小蔡，竟然順手拿起來開喝，最終導致他出現化學腐蝕性咽喉、食管損傷。

小蔡入院治療，1週後因情況好轉便出院了，不過出院後卻開始吃不下食物，起初吃一餐飯短則1小時、長則3小時，只能先把食物嚼碎，再用湯水將食物送進食道內，但到後來變成一吃食物就會吐出來，2個月體重就暴跌42公斤。

小蔡後來去醫院覆診，結果顯示，他的食道結了厚厚的痂，幾乎塞滿整個食管，導致食物無法順利通過，中間最寬的地方只有3毫米左右的空間，導致他的食道中下端細得像一條線。

事實上，食管就好像皮膚一樣，被腐蝕性損傷的地方也會結痂，受損部位逐漸被疤痕組織覆蓋、修復，然後再不斷增厚、攣縮，讓原本只有兩指寬的食管慢慢地變窄，最終食物無法順利通過，無法進食，而在醫生的建議下，小蔡一共進行了3次的狹窄切開術，最後終於成功解決了吞嚥不暢的問題。

醫生建議，若民眾遇到誤食腐蝕性液體時，不要進行催吐，正確的做法是先喝一些雞蛋清和牛奶，然後立刻到醫院就診。