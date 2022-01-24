男遊客在西藏5A景區隱居6年　竟因一事被揭發遭勸返回家？

有人喜愛城市的急速節奏，亦有人嚮往自給自足的田園生活。近期，西藏林芝市巴宜區魯朗鎮派出所警員巡邏時，發現一名行跡可疑的男子，盤問後才得知他已在當地大峽谷5A景區隱居6年。經警員耐心勸導，他終於1月14日乘搭飛機返家。



林某被勸返回家。（正觀新聞）

報道指，警員在轄區排龍小集鎮巡邏時，發現男子林某在小集鎮徘徊，於是上前盤問核查身份。經了解得知，林某一直有隱居生活的想法，多年來在全國各地徒步、騎車旅行。

2015年3月，林某進入西藏境內旅行，同年11月到林芝市巴宜區魯朗鎮周邊，便徒步進入大峽谷景區腹地西興拉（米林縣轄區）開始自給自足的隱居生活。在大峽谷景區腹地，林某就地取材搭建木屋，砍伐撿拾樹木取暖做飯，開墾荒地種植農作物，撿採林下植物資源，一年只離開居住地一兩次，基本與外界隔絕，過着隱居生活。

林某有違規進入林區、砍伐林木、野外用火等行為，巴宜區公安局森林警察大隊民警會同魯朗鎮派出所民警，對他隱居生活所涉及的違法行為作出調查、核實。因違法行為情節輕微不予處罰，後對他進行法治宣傳教育，簽訂法律告知書和守法承諾書。

針對林某多年離家居無定所的現狀，經警員耐心勸導後，他最終願意回家生活。警方及時與其家人和戶籍地公安機關取得聯繫，並解決了林某戶籍證明、手機購買、核酸檢測、物品處置、回程規劃、機票購買等一系列問題，於1月14日護送他至林芝米林機場，後由其家人和戶籍地公安機關接回原籍居住生活。