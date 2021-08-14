七夕原來不是情人節　宋代婦女爭相敬拜一位印度來的神｜歷史探秘

一年一度的七夕即將到來，但適逢新冠肺炎（COVID-19）疫情期間，情人談感情外也要多注意防護，避免群聚感染。不過各位可知道有「中國情人節」之稱的七夕，在過去可是專屬女性的女兒節？



農曆七月初七，是中國傳統的七夕佳節，也被稱為「中國情人節」，有不少年輕的新人選擇在這個特殊的日子裏領取結婚證。（VCG）

今日許多眾所周知的傳統節日習俗、民間信仰中擁有廣大信徒的神靈，多於宋代形成，其中也包括七夕。宋代時的七夕相當熱鬧，與今日專屬情人之間的節日氛圍不同，當時七夕的節俗活動重心皆在女性身上，在七夕當天，年輕的女孩們會穿新衣、立巧竿、穿針乞巧、歡飲達旦等，有各種熱鬧的活動。

不過宋代七夕的節俗，是一點一滴地從漢代、唐代慢慢累積而成。宋代時的七夕相當特別，並不固定於農曆七月七日舉行，有幾年會提早至農曆七月六日舉辦，不過這種變動，主要取決於朝廷的安排。特別的是，朝廷會在七夕這天組織官方的曝書活動。曝書，自古有之，主要於農歷五月至七月間，將藏書拿出來、放置到太陽底下曬一曬。

由於織女擁有高超的紡織手藝，成為過去婦女追求與嚮往的對象。為了能有雙如同織女般的巧手，自漢代以來衍生出許多乞巧活動，有穿七孔、九孔針，抓蜘蛛放入小盒子卜巧、夜裏祭祀牛郎、織女二星。

漢服帶動起年輕人探究傳統節日，發現七夕竟不是情人節而是女兒節。圖為2009年廣州舉行的乞巧文化節，當天有許多熱愛漢服的女孩，身穿漢服手拿針線乞巧。（VCG）

由於宋代七夕婦女們需準備各種乞巧的物品過節，因此於七夕節前便設有市集、藥市，方便民眾提早準備。另外，七夕還有互送果食等習俗，《夢梁錄》載：「又於數日前，以紅熝雞、果食、時新果品，互相饋送。禁中意思蜜煎局（官府設置、專門研發製作蜜餞果乾）亦以鵲橋仙故事，先以水蜜木瓜進入」。

除了有好吃的，還有好玩的，而且宋代七夕不再是未婚女性專屬，許多已婚婦女也會參與七夕活動，不過她們不是想要乞巧，而是想求子。宋代婦女的七夕求子心願，可以從泥塑娃娃－磨喝樂（梵語mahoraga音譯，亦稱作磨合羅），窺看出一二。

磨喝樂源自佛教，是佛祖釋迦牟尼的兒子，有着蛇首人身的外形，不過於唐代傳入中國後，卻演變成孩童形像，更成為七夕節的主要祭物之一。

源自印度佛教的磨喝樂，外貌為蛇首人身。傳入中國後，演變成手持荷葉、蓮花的孩童。圖為北京故宮館藏的宋代蓮花童子像。（北京故宮）

宋代婦女有多喜歡磨喝樂呢？這可從史學家司馬光（1019－1086年）的詩作《和公達過潘樓觀七夕市》看出端倪：「……誰家油壁車，金碧照面光。土偶長尺（一尺約24.9釐米）餘，買之珠一囊」。主張節儉的司馬光寫這首詩，主要用來批評人們過七夕時的鋪張浪費，不過詩中的「土偶」，指的就是泥塑娃娃磨喝樂。

《夢梁錄》也有記載：「內庭與貴宅皆塑賣磨喝樂，又名摩喉羅孩兒，悉以土木雕塑，更以造彩裝襴座，用碧紗罩籠之」。雖然文獻記載磨喝樂主要為泥塑、木雕，但考古文物中亦有象牙、玉、蠟等材質的娃娃。

不過，婦女們可不是將磨喝樂買回家後，找個地方供起來欣賞就行了，她們還會仔細地打扮娃娃，給它們穿上不同的服飾，精緻一點的磨喝樂還能調整關節，改變姿態呢！就像是今日的小女孩玩具－芭比娃娃（Barbie）一般！

除此之外，市井兒童皆「手執新荷葉，效摩喉羅之狀」，有些人家會給家中、族內的孩子打扮成磨喝樂的樣子，讓他們表演節目、玩耍。宋代磨喝樂的流行，學者認為這是七夕結合佛教影響下，所形成的求子風俗。

綜觀漢代至宋代七夕的變化，可以發現近代以來在商人的炒作下，七夕不斷被加深牛郎織女的愛情、戀人等印象，讓長久以來本屬於女性的女兒節、婦女節，搖身變為情人節。