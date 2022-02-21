明道對女童星爆粗口兼中途離場　母貼影片欲公審　網民反讚罵得好

台灣藝人明道到中國大陸發展已逾十年，陽光帥氣的形象深受大陸網友喜愛，但近來卻傳出他對著小童星發飆，甚至還當場對她說出：「Ｘ的，不要浪費我時間」、「等妳玩完了再拍」，場面一度尷尬，而小童星的媽媽更截錄影片放上網，控訴「明道沒有耐心」，豈料網友們紛紛出面聲援明道。



據陸媒報道，明道近來與《夏末初見》的演員們一同拍攝新年祝賀影片，但過程中小童星一直在玩耍不受控制，還一直擋住女星黃奕的臉，說台詞時也與大家不同步，即便黃奕提醒小童星她仍舊不理會。

過程中，明道見狀則突然說出「Ｘ的，等你玩完再錄」、「不要浪費我時間」，接著看了一眼小童星便起身離開，場面相當尷尬（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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隨後，明道回來後，小童星立刻乖巧許多，並乖乖配合拍攝工作。日前，小童星的媽媽也將當天的過程截錄影片放上網，控訴「明道沒有耐心」，影片一出卻引來眾多網友聲援明道。

雖然有網友認為明道是大人應該禮讓小孩才對，但大部分網友卻質疑小童星媽媽的意圖，分分聲援明道：「現在讓熊孩子出來撈金，不能適應工作就別接吧」、「孩子媽媽自己不教育，發出來打算引導什麼呢」、「可是完整的視頻是小女孩一直在鬧騰很久NG很多次」、「啊可是我覺得這小女孩也有點沒禮貌」、「要是我一定當場發飆，明明不小了，又不是聽不懂話的年紀」、「我都想幫明道罵她」、「家長發出來是想讓我們幫她教育小孩子嗎」。

據《蘋果新聞網》報道，明道經紀人回應，當天大家都很累，但小朋友配合度不理想，坦承不該情緒用詞。而經紀人也懷疑，影片是遭剪輯過；此外，也強調明道與黃奕兩人是好友，私下並沒有不愉快。

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