曼秀雷敦軟膏130週年　經典小護士頭像的創作靈感源自美國童星？

「小護士、小護士、面速力達母」,相信是每個五六年級生都能立刻哼上兩句的廣告歌,雖然品牌正名為曼秀雷敦,不過,依然是大家心裡的小護士,而她今年130 歲了。

每個人家裡、化妝包裡肯定都有的曼秀雷敦軟膏,首次現身世人眼前是在1889年,創辦人艾柏亞歷山大海德因為一款使用薄荷醇的喉嚨藥得到靈感,薄荷醇在日本自古以來對發炎、燒傷有幫助,當時美國的薄荷醇主要就是從日本進口。創辦人就在想既然能夠抑制疼痛,那作為緩和劑肯定有效果。Mentho(薄荷)+Pertrolatum(凡士林)=Mentholatum,就成了大家習慣稱之的面速力達母,1994 年正名成現在的曼秀雷敦。

說到曼秀雷敦,首先想到的除了耳熟能詳的廣告歌,還有就是歌詞裡那位小護士,原本是 1917 年到 1923 年搭配廣告詞 「The Little Nurse for Little ills」,打造出的形象,當時的臉是朝左看,現在看到的小護士則是在二戰之後由日本藝術家今竹七郎以美國當紅童星 Shirley Temple 為靈感所畫出來的,臉則是朝右看。

常去日本的讀者,或許曾經在藥妝店看過另一款跟曼秀雷敦軟膏長得很像的メンターム(MENTRUM)。1920 年,Merrell Vories Hitotsuyanagi 創立現在的近江兄弟社,曼秀雷敦就是由這家公司所代理,在 Merrell Vories Hitotsuyanagi 過世後,近江兄弟社失去了曼秀雷敦的代理權,就用原有的製造設備推出很像的メンターム(MENTRUM)。

好了,回歸正題,你都是什麼時候、如何用已經是家用常備藥的曼秀雷敦軟膏?我啊,感覺快要長痘痘、被蚊子盯時會擦上曼秀雷敦軟膏,其實還有很多不同的運用方式。

曼秀雷敦(KEEDAN)

#治療感冒

曼秀雷敦軟膏最初的用途就是在舒緩感冒,塗抹於胸部與喉嚨,能夠緩解搞冒所引發的喉嚨痛與發炎。

#緩解花粉

不少人在春天會出現花粉症,此時用棉花棒沾一點軟膏,擦在鼻口周圍,裡面所含的凡士林能夠稍微阻擋花粉,就能緩解一直打噴嚏的症狀,兼具通鼻。另外可以將一湯匙的軟膏溶於熱水,緩緩吸入蒸氣,能暢通呼吸。

#阻擋異味

夏天可說是同勤族的惡夢,特別是上下班時間,那酸酸的汗味~此時不妨在鼻子下緣塗上軟膏,如此一來聞到的就是清爽的薄荷味,讓你撐過通勤時間。

#舒緩敏感

例如剃完鬍子、新鞋磨腳的紅腫破皮,擦上軟膏能夠滋潤緩解。

【本文獲「KEEDAN」授權轉載。】