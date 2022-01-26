婚紗相掛了十幾年　撕開竟見另一對夫妻　人妻嬲爆更與相中人相認

山東女子張三姐發現掛在家中十多年的婚紗照黏膠鬆脫，沒想到撕開之後，底下竟然是另一對夫妻的照片，而且每一張都這樣，讓她超級傻眼。更巧的是，張三姐將這件事PO上抖音，結果意外找到照片裏的那一對夫妻，兩家人隔空「相認」，也讓網友們忍不住直呼有緣。



張三姐因為婚紗照脫膠，撕開卻發現底下是另一對夫妻的照片：（按圖了解）

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張三姐22日在抖音發表一部30秒的短片，標題為「我們的紀念冊，竟是給他人做了嫁衣」。原來，張三姐當年結婚時，在滕州市的皇冠婚紗攝影店拍攝婚紗照，近期她發現照片的黏膠脫落，於是動手撕掉，沒想到底下還有一張婚紗照，主角則是另一對夫妻，她這才驚覺在家中掛了十多年的照片竟然藏着別人，而且每一張都這樣。

張三姐覺得這件事情實在太扯了，乾脆拍成影片上傳到抖音。更巧的是，影片發布2天後，照片中的另一對夫妻「程家二妮」便在底下留言，「好巧，那是我。」她還拍下家中的婚紗照進行對比，確認與張三姐家的一模一樣。

張三姐坦言，兩家人都是由同一家婚紗攝影店拍攝婚紗照，她請朋友前往店址看看，無奈現場早已不是婚紗攝影店，似乎已經倒閉了，雖然很氣憤，但也求償無門，只好先將照片收起來。

其他網友紛紛留言表示業者太誇張，因該是印製程家二妮的婚紗照時重複製作了，才會出現這樣的窘況。不過，兩家人因此結緣，大家也半開玩笑地說，「你們挺有緣的」、「網路情緣一線牽」、「你們一起去重拍吧」。

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