北京動物園獅虎狗共同生活8年　唐狗原來是真正的「大佬」？

獅子、老虎是森林猛獸，但在北京野生動物園有一個「獅虎狗」特殊組合，一隻白獅、兩隻東北虎、一隻唐狗共同生活，嬉戲打鬧。

遊客對「獅虎狗」組合感到新奇的同時，都擔心狗會受傷甚至被吃掉。惟園方解釋，「獅虎狗」組合其實是兄妹，從小吃同一隻母狗的奶長大，已經和睦相處近8年。



在北京野生動物園的獅虎館中，除了有一隻白獅、兩隻東北虎，還有一隻體型嬌小的黑棕色唐狗毫無畏懼地依偎在白獅身旁。牠們在館中共同生活，但白獅與平日威風的形象不同，只見唐狗翻身撒嬌後，白獅就會用鼻蹭蹭狗的肚皮，唐狗更會跳到白獅身上咬牠的耳朵、舔後背。

白獅似乎與唐狗的關係格外親密，相反兩隻東北虎似乎有點「害怕」唐狗，躲在一旁自娛自樂地撕紙箱。當唐狗衝前搶奪老虎口中的紙箱，兩隻老虎受驚立即跑向一旁。

原來，「獅虎狗」特殊組合始於2014年。當年8月，一隻白獅、兩隻東北虎在北京野生動物園出生，由於母獅、母虎都是第一次產子，沒有育兒經驗，為了小獅子、小老虎的生命安全和身體健康，園方安排牠們到育幼室接受人工育幼。

為了讓牠們能更好地成長，育幼員安排一隻母狗來哺育，同行的還有剛出生的小狗，到育幼室擔當了小獅子、小老虎的「奶媽」。由於「獅虎狗」從小都吃母狗的乳汁長大，牠們漸漸培養出感情，小狗後來更留下一直與獅虎為伴，至今已和睦相處近8年。

有趣的是，唐狗是「獅虎狗」兄妹中真正的「大佬」。每當飼養員餵食時，牠們都會互相爭搶，但最後都是唐狗更勝一籌。

有專家解釋，幼年時期狗的生長發育較獅、虎更快，在爭搶食物的過程中，「早熟」的狗比獅、虎的力量更大。在早期的多次較量中，狗總是牠們當中的獲勝者，因此狗不可戰勝的形像深深印在獅、虎的腦海中，在獅虎的潛意識中認為狗比牠們更厲害。