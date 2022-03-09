貴州特產「老乾媽」辣椒醬因成本漲價　經銷商：銷售壓力才屬主因

貴州特產老乾媽辣椒醬被認為是「下飯神器」，一直深受愛嚐辣之人的喜愛，然而近日傳出老乾媽因成本上漲等原因決定漲價的消息，不少網民聞後更表示「是不是該考慮換女神了？」

漲價一事周二（8日）獲得老乾媽所屬公司客服人員證實，而有經銷商認為，老乾媽部分產品漲價最重要的原因並非成本上漲，而是銷售壓力的問題。



近日一份落款貴陽南明老乾媽風味食品有限責任公司的「調價公函」顯示，因原材料成本、人工成本、運費等每年都成上漲之勢，不斷上升的成本已經對公司的部分產品生產及備貨造成了嚴重影響。經多方面慎重考慮，公司決定從3月1日起，確定對部分產品銷售價格進行重新調整。

老乾媽辣椒醬在內地十分有名，被稱為「下飯神器」。（視覺中國）

周二，公司客服人員證實，因產品原材料辣椒等食材價格上漲，成本上升，近期老乾媽向各經銷商下發調價函，惟具體漲幅以及漲價產品尚不得知。另雲南昆明一名經銷商表示，月初老乾媽就已經漲價，一件（24瓶）辣醬大概漲價20元（人民幣．下同），不過產品銷售未受影響。

數據顯示，自去年8月，北方小辣椒行情偏強運行，以河南辣椒為例，截至2月23日，河南商丘柘城三櫻椒好貨出貨價為每斤約11元，較去年8月1日價格上漲了足足27.91%。然而有一些經銷商認為，老乾媽部分產品漲價最重要的原因其實來自銷售壓力。

老乾媽辣椒醬創辦人陶華碧。（視覺中國）

2019年，在成本壓力之下，老乾媽放棄了貴州辣椒，轉而選擇更為便宜的河南辣椒，導致眾多消費者反映老乾媽味道不如從前。而趁着這一時機，虎邦、飯爺、佐大獅等多個新品牌誕生，冀在市場分一杯羹。由於業績低迷，創始人陶華碧於2019年回歸老乾媽，並重改調料及製作配方等。

對此，中國食品產業分析師朱丹蓬表示，辣醬領域的競爭格局愈加激烈，老乾媽在產品端、渠道端以及終端的優勢都下滑，故需從多場景、多渠道、多品類進行佈局。