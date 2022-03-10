爆紅到過氣僅一年？山東拉麵哥欣賞劉德華「灑脫」：我只是個農民

山東省臨沂市費縣梁邱鎮的拉麵師傅程運付，因15年來堅持一碗拉麵只賣3元（人民幣，下同）不肯漲價，而意外在網絡爆紅，他拉拉麵的短片播放量快速過億，網民稱作「拉麵哥」。

但在拉麵哥走紅後，他攤位前吸引不少網紅前往直播，一度對他的生活造成莫大的困擾。在走紅一年後，《新周刊》專訪拉麵哥，發現圍繞著他直播的熱潮已經消退，對此拉麵哥看得很開，他分享自己的偶像是劉德華，欣賞他為人灑脫。對於未來是否會仿效劉德華走灑脫路線，拉麵哥笑說「我只是個農民，是普通老百姓。」



去（2021）年2月，山東省臨沂市費縣梁邱鎮的拉麵師傅程運付，因15年來堅持一碗拉麵只賣3元，為照顧鄉親不肯漲價，他的一句「我把人情看得比錢重，錢花沒了就沒了，人情是一直在的。」獲得網民盛讚，在網絡意外爆紅。

拉麵哥爆紅後，也未趁勢漲價，想維持如常生活，卻吸引各地的直播主到他的攤位前直播「賺熱度」。拉麵哥的生活有了翻天覆地的變化，所在的小村更一度成為觀光景點。不過不到一年，熱潮散去，他的門口剩下一些主播，生活也逐漸恢復正常。

家門口曾聚滿「妖魔鬼怪」 拉麵哥學習適應「新生活」



在去年爆紅前，拉麵哥和妻子會在清晨五點多出發，傍晚五點多回家。但在爆紅後，從清晨到晚上，有的將自己打扮成孫悟空，也有人身著古裝在他麵攤前直播，更有直播主當眾向已婚的他求婚。曾在現場直播過的網紅表示，在拉麵哥爆紅時，每日從早上6點直播到下午2點「拉麵哥」收攤，直播間人數峰值曾達到14萬。

拉麵哥用「殺豬」來比喻自己最初被圍觀的日子。「你見過我們農村殺豬嗎？要先在豬的腦袋上砸一榔頭，把它砸得嗷叫了，動不了的時候再下手」拉麵哥繪聲繪影地學了聲「豬叫，「我那時候就是這種狀態，沒見過那些，反應不過來。」

拉麵哥說，2021年末自己有將近三個月的時間沒有出來拉麵，那時候關注自己的人也少了，想趁機徹底放下這個名聲。守在門口的主播們一看拉麵哥不拉拉麵了，又走了一大堆人。現在剩下40多個主播留在這裡，帶著「拉麵哥」的話題直播時，人氣最高的直播間大概有一兩千人。

《新周刊》報道，去年3月初，內地短視頻平台開始對帶有「拉麵哥」的視頻內容限制流量。五一勞動節過後，駐守楊樹行村的主播從千人減少到百人，人氣高的主播到2021年底幾乎都走了。楊樹行村冷清了下來。



拉麵哥透露，村裡的老人們喜歡熱鬧，比起一年前家門口的擁擠，拉麵哥自己其實更滿意現在的表演節奏。村民們在去年年末時，看著空蕩的村路，更一度憂心的到拉麵哥的家和他說，「你得拉麵，你得拉麵，你不拉麵都沒人來了。」，拉麵哥知道「他們都希望我火下去。」

各路奇葩主播在拉麵哥前直播（點圖放大）：

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拉麵哥用人氣做公益 不忘本行做拉麵

2021年對拉麵哥來說，是奇幻的一年，他被當成網絡的奇蹟，所在小村更因他爆紅創造可觀的經濟收益，蓋起了酒店供網紅門居住。一年的熱鬧中，程運付也漸漸地意識到流量和網絡，可以給他和他的家庭、村莊帶來經濟收益。

去年4月底，他成立了自己的農副產品有限公司，想讓妻子學著其他主播直播帶貨，也給楊樹行村村民的農產品找條路子。 拉麵哥說，自己過去腦子裡想最多的就是怎麼做拉麵。但爆紅後自己的生活擠滿了人，「拍自己的人、擁擠在門口的人、朝院子裡扔酒瓶的人」，拉麵哥更曾一度因為恐懼出門都不敢一個人。

但現在的拉麵哥已經學會面對鏡頭。有時還會與圍觀群眾互動，聊聊天、免費請大家吃拉麵。拉麵哥更會隔段時間就到院子中跟直播主和看直播的人打招呼，讓直播主注意安全。「前一段時間有粉絲多給我轉了錢，我就自己家門口拉拉麵免費請大家吃」。

此外，拉麵哥更學會「審核直播節目」，拉麵哥說，自己有天看報道說，自己家門口都是「妖魔鬼怪」在表演。拉麵哥回憶起來還是皺起眉頭：「我才反應過來這樣可不行。」

原本只是一個廚師的他，開始自發攬過審核節目的事情。現在舞台上表演的節目，是有節目單的。前一天晚上，主播們在微信群裡報備後，由拉麵哥負責審核刪除除一些他認為不適合表演的節目，才交給主播們安排播出。

從爆紅到現在生活又開始逐漸平靜，不變的是拉麵哥的純樸性格和對拉麵的執著。拉麵哥表示，自己會繼續拉拉麵，「拉麵要用心拉才好吃」。未來他希望以後可以做些對社會有益的事。曾經拉麵哥一度受騙差點跟網紅公司簽約，拉麵哥表示，自己還是不想與商業公司簽約，但有機會的話自己願意為家鄉代言。

拉麵哥偶像是劉德華：欣賞他為人灑脫



過去內地媒體採訪拉麵哥，他曾透露自己最喜歡劉德華。拉麵哥不只喜歡他的電影、歌曲，也喜歡劉德華的走路方式，拉麵哥說，「比起歌曲，我更喜歡他的人」，最欣賞的是他的「灑脫」。過去曾有直播主知道拉麵哥喜歡劉德華，到他的攤位前大唱劉德華歌曲《忘情水》，吸引關注。

聽到別人說他可以也像劉德華那樣，未來往「灑脫」的方向發展，程運付卻「唉」了一聲，連道不能，「我？不管，我就是個農民，普通老百姓」拉麵哥說。