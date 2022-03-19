江西17歲學生工廠實習死亡　死者兄：工時12小時、三請病假遭拒

3月18日，內地網民楊先生稱2月11日接到雲南新興職業學院通知，正在讀高三的17歲弟弟在南昌工廠實習期間死亡。楊先生提到，弟弟生前每天工作12小時。2月7日弟弟身體開始不適，其後連續3次請病假均被主管駁回，稱工廠要衝刺產量，最終弟弟因嚴重的呼吸衰竭而搶救無效死亡。



楊先生提到，春節期間弟弟在與校企合作的工廠上班，並與位於龍旗科技園的工廠簽訂實習合同，白天和夜班輪班，每天工時長達12小時。2月7日弟弟出現身體不適，疑似感冒，但工廠班長以衝刺產量為由要求上班，其後弟弟仍試圖請假但三次遭拒絕，但下班時間診所又關閉。因為一再延誤就醫，2月10日晚間弟弟吐血，隔天早上學校老師帶他去就醫，但上午11時病情加重，最終楊先生弟弟搶救無效，因呼吸衰竭身亡。

楊先生稱經協商，校方協議承諾賠償家屬66萬，工廠口頭承諾賠償90萬，但40多天過去雙方互相推脫，仍未執行。目前工廠和校方負責人電話均無人接聽。