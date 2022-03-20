癲癇患兒家長代購「救命藥」被控販毒　逾百病友聯名上書求情

治療癲癇患者的氯巴占 （Clobazam）在國內未獲批准上市銷售，屬於國家管制的二類精神藥品，惟因療效較好，有患者家屬會從海外購買。

去年7月，幾名癲癇患兒家屬因為代收來自海外的氯巴佔包裹，被中牟縣檢察院認定為走私毒品，最後因犯罪情節輕微不予起訴。然而，代購者「鐵馬冰河」卻因「走私、運輸、販賣毒品罪」被起訴，更有機會面臨1年或以上的量刑。



《中國新聞周刊》報道，「鐵馬冰河」9歲的女兒自小患有結節性硬化症癲癇。其妻透露，2020年底女兒在北京一間三甲級醫院覆查時，有兒科醫生向他們推薦氯巴佔，「我們也是通過醫生了解到了這個藥。醫生覆診時說，隨著年紀增長，喜保寧已經無法控制病情，可以試試氯巴佔」。

2021年5月，「鐵馬冰河」從海外首次購買氯巴佔，直至7月4日被警方帶走，後因涉嫌走私、販賣毒品罪被中牟縣公安局刑事拘留。案件材料顯示，「鐵馬冰河」的女兒日常服用喜保寧治療，他在購買藥品的過程中聯繫到境外販賣氯巴佔的人員，後來為牟取利益，非法從事氯巴佔、喜保寧代購，低價從境外購買，加價後通過微信群向患有癲癇疾病人的家屬販賣。

「鐵馬冰河」的妻子表示，丈夫代購氯巴佔是給患有癲癇的女兒服用，「沒有流向毒販子，我們也沒有靠這個謀利，我們做小生意，是有正常收入的」。其辯護律師在庭審中指出，沒有任何證據顯示「鐵馬冰河」代購的氯巴佔有任何一盒流入販賣、吸食毒品的群體，相反有大量的證據證明氯巴佔是用於醫療用途，依法不能認定為毒品犯罪。

3月18日，在「鐵馬冰河」被羈押8個多月後，案件在中牟縣法院開庭審理，其辯護律師透露，檢察院的量刑建議是1年到1年4個月，案件將擇期宣判。

在庭審開始前，上百名癲癇病患兒家屬聯名向法院提交訴求書為「鐵馬冰河」求情，認為患兒需要吃氯巴佔控制病情，但此藥難以購買，「鐵馬冰河」代購氯巴佔也是無奈之舉，「我們得到藥品的人也是接受過他的幫助。他是冤枉的，不是走私販賣毒品的人，也不是違法犯罪分子」。

在國外，一盒氯巴佔要價250元至300元（人民幣，下同），「鐵馬冰河」以每盒350元至450元的價格在國內轉賣。曾經從「鐵馬冰河」處購買過氯巴佔的患兒家屬提到，由他代購的氯巴佔比其他渠道便宜，且價格和貨源都相對穩定，「別的代購在疫情後瘋狂漲價，但他沒有，而且代購者還要承擔被查扣的風險」。

值得一提的是，在患者家屬代收氯巴佔包裹事件後，代購不願再買氯巴佔，不少家屬海外直郵的包裹被海關扣留，家長只能通過借藥、減藥的方式為患兒「續命」，但藥物餘量最多只能維持2、3個月，有患兒因為缺藥出現癲癇復發的情況，甚至離世。

報道指，國家衛健委十分重視此事，國內版的氯巴佔有望在6月上市。國家藥品監督管理局藥品審評中心官網顯示，今年3月11日，宜昌人福藥業提交了氯巴佔片的3類仿製上市申請，並獲得承辦。