台灣男星李立群因封城受困上海　防疫日常苦中作樂：給甚麼吃甚麼

資深台灣演員李立群曾以《卿須憐我我憐卿》獲得金鐘獎視帝，後轉往大陸發展，現在和家人一起定居上海。因為當地疫情爆發導致封城，他從3月底開始就一直待在家，不時透過抖音紀錄防疫日常，透露現在糧食確實不太充足，為了繼續撐下去「得細水長流吃」。



李立群分享，封城後就一直在家休息、看電視，每天簡簡單單地吃點自己做的飯，有時候按照社區指示做採檢，維持著安穩的心態配合政策：「這種事情就是要團結起來合作，儘量不要讓自己的健康受影響，也不要去影響別人的健康。」他們平時完全不能離開住處，更別想清明節回老家替祖先掃墓。

金鐘獎視帝李立群因突然封城出不了門，仍苦中作樂每天拍生活紀錄影片。

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至於糧食問題，李立群說家裡的菜勉強夠，雖然封城政策來得比較突然，導致來不及提早訂菜，但初期有拿到一些區政府送來的蔬菜和肉品，現在就省著慢慢吃，「糧食得細水長流吃。」他也跟著團購買白菜、饃之類的食品，但買不到肉，「團購不一定你想買什麼就能買得到什麼，是給你吃什麼你就得吃什麼。」

李立群每天拍生活紀錄影片，讓大家看看窗外無人的街道，或分享自己又煮了什麼失敗的料理，調侃自己：「我好像很快樂哦？苦中作樂，大局比較重要。」不過，封城封了快兩週，他近幾天也漸漸流露出幾分無奈，坦言已經算不清楚封城封到第幾天，也不知道要哪一天才會解封，只能繼續乖乖配合政策。

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