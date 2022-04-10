陝西女免費幫2千餘山區老人拍遺像　老人：沒相片連想念也沒了

近日，陝西商洛的大山上，85後女子楊鑫舉辦了一場名為《老有所憶》的影展。內地傳媒報道指，2018年起，楊鑫開始為山區60歲以上老人免費拍遺像，已經拍了2千餘人，白髮老人們圍著可能是人生中第一張、獨一張、笑得最美的照片談笑風生，在輕鬆的氛圍裏把遺像領回了家。



綜合澎湃新聞、官媒央視報道，楊鑫稱，看到老人開心自己也深受觸動，當地山區大都是空巢老人，年輕人出門在外忙於生計，會忽略掉為老人拍照的事情，老人自己也捨不得掏錢去拍。

楊鑫走上公益拍遺像的事，要從一次為獨居老人送棉衣的活動說起。她了解到居住在山頂上80歲的董奶奶，因為家住偏遠董奶奶到老伴去世也沒有和他拍一張照片。

到現在，楊鑫已經免費幫2000餘多位老人拍攝遺像。（澎湃新聞）

董奶奶告訴楊鑫，家裏沒有一張老伴的照片，一輩子就連一個念想（指想念）也沒有了。因為這句話，楊鑫在工作之餘留心走訪，發現很多山區老人都沒有一張像樣的照片，在去世後家中更是找不到可以作為遺照使用的照片，因此留下了遺憾。

為了讓山區行動不便，居住偏遠的老人們能不留遺憾，2017年12月，楊鑫開始和義工們為商洛山區空巢老人拍攝最美笑容，並製作裝裱成框送給老人們。

從開始擔心老人們排斥，到老人們排隊爭先拍攝，再到送照片時老人們激動的眼淚，楊鑫下定決心要把為老人拍照這件事堅持下去。

董奶奶告訴楊鑫，家裏沒有一張老伴的照片，一輩子就連一個念想也沒有了。（澎湃新聞）

楊鑫表示，幾乎每一場活動都有行動不便的老人，由家人用人力板車步行好幾里路來拍攝照片，她會安排義工第一時間為老人進行拍攝，減少他們等待的時間。

每一位老人在拍攝前都會由義工為他們整理衣服和頭髮，不止一次地聽老人們說：「這些娃給我收拾的，比我的親閨女還要細心！」還有老人在拿到照片後會淚流滿面，說著是自己這輩子拍攝最體面的一張照片。

楊鑫說，記憶最深刻的是，在為董奶奶和鄉親們拍攝照片的那天，董奶奶拍好照片並沒有離開，而是站在排隊是人群的邊上，一直笑盈盈地看著她和義工們忙碌。在看他們忙完後，董奶奶立即跑到楊鑫身邊，拉住她的手，讓她無論如何都要去其家裏坐坐，稱要為她做飯吃。

楊鑫堅信通過努力，哪怕是吃再多的苦也要為有需要是山區老人留下最美的笑容。（澎湃新聞）

最終楊鑫還是沒有去董奶奶家裏，主要是怕老人累到，但董奶奶久久不願離去，直到楊鑫把她送出了好遠才依依不捨地回家。

楊鑫明白，獨居的董奶奶是因為孤單，多次的幫助讓老人覺得義工們很親近，從心裏把義工們當作了親人一樣。

楊鑫和義工們每次送照片，都會看到老人們聚在一起互相比較看誰笑得更好看，拍得更精神，現場的氣氛絲毫讓人感覺不到這是在為百年之後拍攝的照片。

到現在，楊鑫已經免費幫2000餘多位老人拍攝遺像。正是因為在大山里還有很多向董奶奶這樣的老人需要關愛，楊鑫堅信通過努力，哪怕是吃再多的苦也要為有需要是山區老人留下最美的笑容，讓《老有所憶》項目惠及千千萬萬的山區老人。

目前，楊鑫的彩虹公益團隊希望能為更多老人圓拍照的心願。