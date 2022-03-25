陝西寶雞千餘份工程質量檢測造假　10多所學校醫院藏安全隱患

日前央廣《中國之聲》3月報道「陝西寶雞千餘份工程質量檢測報告涉嫌造假，十多所學校等公共場所潛藏安全隱患」一事獲住建部（住房和城鄉建設部）回應稱已將此事件列為督辦事項，對涉及結構安全隱患的，「依法整改，嚴肅查處，絕不姑息。



央廣《中國之聲》報道，近年來，寶雞市一家工程質量檢測機構的負責人張女士發現，在寶雞市隴縣、太白縣等多縣區存在大量偽造其公司印章出具的虛假檢測報告，而他們從未對這些工程項目的建築材料做過任何檢驗檢測，給工程質量埋下安全隱患。

據張女士統計，已發現近千份工程質量檢測報告系偽造，其中不少是學校等公共場所。據張女士不完全統計，僅她發現的假報告就多達一千多份，涉及學校、體育館18所，醫院3所，居民住宅樓123棟，公租房等27棟。張女士表示，「以後發生質量事故問題，到時候要找到我，因為章子是我的，簽字是我的，我以後要承擔法律責任的。」

陝西寶雞多處工程造假，造假文件達千餘份。（搜狐）

央廣記者查閱寶雞市多縣區法院作出的刑事判決書和當地公安機關已出具的多份司法鑑定報告，目前已有部分假檢測報告被查實。但即使假檢測報告倍發現，其涉及的安全隱患卻遲遲未消除。

報道播出後，寶雞市委市政府已決定成立聯合調查組，在全市範圍全面排查2010年以來的建築工程，事件中涉及的153個建築工程已進行了重新檢測，部分建築已啟動整改，盼能消除安全隱患。3月24日，住房和城鄉建設部進一步回應稱，已將此事件列為督辦事項。下一步，將在全國範圍內開展工程質量檢測專項治理。

近年來，各地多次開展工程質量檢測治理，取得一定成效，但檢測造假現象仍存在。住建部工程質量安全監管司工程質量監管處梁鋒處長表示，部分地區仍存在偽造檢測數據、出具虛假檢測報告、市場惡性競爭等問題，尚需進一步加強監管，規範檢測行為，維護市場秩序。目前，住建部正抓緊修訂完善《建設工程質量檢測管理辦法》，力爭盡早出台。

央廣指出，2020年12月，住建部對全國人大代表司富春提出的關於出台建設工程質量檢測管理相關配套政策的建議進答覆指出，將加快推進《建設工程質量檢測管理辦法》修訂工作，並研究制定貫徹落實措施文件。住建部指出，隨著經濟社會發展，原辦法在實施中遇到了一些問題，如檢測准入門檻低、對出具虛假報告行為的罰則偏輕等。

報道提到，亦有業內人士透露，內地目前針對工程質量檢測行業的監管，尚未形成全國統一的信用管理體系。「檢測造假的違法成本低，被發現的概率更低。而行業監管乏力，各個省市之間的市場是割裂的，我們很多監管有點跟不上了，行業准入門檻很低。」