大材小用？北大博士搶當城管　朝陽區公務員錄取名單碩博士超6成

日前，北京朝陽區公務員錄用名單公布，其中城管一職十分熱門，有北京大學的博士報考並被錄用了酒仙橋街道城管執法崗位。此外，外交學院、中國社會科學院大學的兩名碩士考取北京市朝陽區朝外街道的城管隊員。另外有一名畢業於英國曼徹斯特大學的碩士考取了朝陽區崔各莊地區的城管監察崗位。



據了解，北京朝陽區公布的2022年擬錄用名單中，錄取者大多是名校畢業。高達三分之二是碩博生。



官方公布的名單中，涉及單位名稱、職位名稱、考生姓名以及畢業院校等信息，大部分人的學歷為碩士和博士，其中更不乏海內外知名高校，包括清華大學、北京大學、中國人民大學、中國科學院大學、日本京都大學、澳門大學等。

值得注意的是，「城管」一職的錄用者「含金量」最高。其中，朝外街道擬錄用的兩名「城管隊員」，均為碩士學歷，一人來自中國社會科學院大學、一人來自被譽為「外交家搖籃」的外教大學；崔各莊地區的「城管監察崗」擬錄用一名英國曼徹斯特大學的碩士；而酒仙橋街道的「城市管理執法崗」擬錄取一名北京大學的博士。

據了解，「城市管理執法崗」是鄉鎮街道基層崗，主要負責「城管職責內的行政執法工作」，而街道辦則為內地鄉級行政區街道的管理機構，是政府派出機關，有執法權力。有內地媒體報道指，北京各區的街道辦是正處級，博士畢業生考入工作最多可以是「一級主任科員」，起點並不高。

因此，「北大博士畢業當城管」成為熱議的話題，不過有網民查詢後發現，該北大博士生的本科就讀於山東大學物理學專業，推測其是因就業難才走上報考公務員的道路。亦有網民猜測，現時大學專業和社會需求有脫節，北京高學歷人才過剩，該北大博士生的選擇是為了取得編制和北京戶口。

城管是基層崗位，要負責處理居民大小事。圖為深圳城管在龍崗區展開流浪犬收治行動。（資料圖片）

過去內地城管部門有些人員是臨時聘用，直至2017年，住房和城鄉建設部公布《城市管理執法辦法》，城市管理執法人員屬於行政執法類公務員，須通過公務員考試並接受正規訓練後，按照局、隊的執法人員編制而調配，臨時聘用人員則全面退出。

對此內地網民稱實在是「內卷（競爭激烈）太嚴重，連北大的博士都開始搶城管的飯碗」、「大材小用」，但亦也網友認為，職涯選擇跟學術追求不同，公務員職位確實更加穩定。

去年（2021）年8月，曾在國際頂尖學術期刊《Nature》撰寫論文的浙江理工大學碩士生，宣布入職安徽省宿州市經濟技術開發區管委會。該名碩士生指出，自己雖然選擇當公務員，但他不會放棄所學的化工專長；同年9月，一位中國地質大學行星地質學女博士報考社區幹事也曾引起熱議，網民對於高學歷者擔任公職都有「大材小用」、「社會競爭太過激烈」的討論。

官媒《光明日報》曾就此類事件發文指，「一個優秀的人，手裡握著的不只是一篇論文和碩士學位，還有選擇的權利。愁前路無知己，天下誰人不識君？有能力的人，到哪裡都有人生的舞台。」

據中新網報道，自2009年起，國考報名人數已經連續14年超百萬，2022年度國考報名人數更是突破200萬。華圖教育研究院專家鄭文照對媒體表示，從報名過審人數和錄用規模的比例觀察，近三年來，國考平均競爭比在60：1左右，今年達到了68：1，競爭程度提升明顯。「從歷年數據看，報錄比呈平穩上升趨勢，與此同時，考生的成績也在整體提升，國考競爭程度在增加。」