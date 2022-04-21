柬埔寨「血奴」案純屬編造　當事人患嚴重肝病柬方允直接遣返回國

今年2月，網上傳出中國籍男子李亞緣綸在柬埔寨被網絡詐騙集團「圈養」，以便抽血賣錢，每個半月就會被抽3瓶血，瀕臨死亡。

「血奴」案一度引起輿論關注，惟經柬埔寨警方立案調查後，認定案件純屬編造，包括李亞緣綸在內的4人被關押。

「血奴」案知情人士昨日（20日）透露，李亞緣綸罹患嚴重肝病，目前正在西哈努克省立醫院接受治療，當地法院出於人道主義精神，建議將李亞緣綸遣返回國。



今年2月12日，網上傳出李亞緣綸被圈養「抽血賣錢」的消息，後被送至柬埔寨中柬第一醫院搶救。據醫院反映，李亞緣綸因輕信網上的虛假招工廣告，被犯罪團夥脅迫偷渡至柬埔寨，後遭柬西哈努克港中國城內網賭電詐團夥非法拘禁，並被多次大劑量抽血，生命垂危。

在使館推動下，柬西哈努克省警方正式立案，中柬兩國警方協同開展相關偵查工作。直至2月28日，柬埔寨警方向中國駐柬埔寨大使館通報初步調查結果並發佈公告，認定所謂「血奴」案純屬編造。

警方公告稱，李亞緣綸偷渡到柬埔寨，後出現嚴重肝臟疾病，於是聯繫一個當地社會組織尋求幫助，其中3名涉案者出於不同目的，協助李亞緣綸編造和宣傳「被非法拘禁、虐待、成為血奴」的假新聞。

3月11日，李亞緣綸經過治療康復出院後，被送到西港監獄關押。當日辦理出院手續後，李亞緣綸由警車送到西港，被關押在監獄等待候審。隨後病情復發，再次入院。

按照柬埔寨法律規定，李亞緣綸必須刑滿出獄後，才能遣返回國。惟因李亞緣綸病情嚴重，法院出於人道主義精神，建議「特事特辦」，允許李亞緣綸不必在柬埔寨受審，而是直接遣返回國。由於法院已立案審理，柬方無法遣返所有涉案人，西哈努克省法院將繼續審理該案。

據介紹，「血奴」案共有4名被告，包括李亞緣綸、西港某醫院醫生譚小梅、中柬義工隊隊長陳寶榮和助手陳曉華。

法院文件顯示，李亞緣綸因於2021年6月份偷渡至柬被控犯「非法入境柬埔寨罪」、「煽動歧視罪」和「提供虛假申報罪」；其餘3人被控犯「煽動歧視罪」、「提供虛假申報罪」，其中陳寶榮和陳曉華再加控「非法干涉公共職能之行使罪」、「非法使用職業證明文件罪」。若4人均罪成，最高面臨3年有期徒刑。