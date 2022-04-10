上海封城｜便利店媽媽緊守崗位23天　忍痛離別2子為300人配送物資

沒有牀，沒有淋浴，一個人守店，最後被顧客求著回家。



4月1日，上海浦西封控。李娜運營的便利店，疫情期間堅持不打烊，此刻也鎖上了大門。在很多人看來，這一天意味著痛苦的宅家生活的開始。但對於李娜來說，卻是守店多日後，終於可以回家的日子。

李娜今年32歲，安徽淮南人，13歲那年來到上海，現在是上海閔行區一家羅森（Lawson）便利店的店長。她住的小區早在3月9號就被封閉了。為了讓便利店運轉下去，繼續給大家提供物資，從3月9日到3月31日，她在沒有牀、沒有淋浴的店裏住了整整23天。直到浦西全面封控，她才被顧客「求著」回家。

我們聯繫到她的時候，她的第一反應是「嚇壞了」。「我連小學都沒畢業，我做的也是很普通的事情，怎麼會有人關注到我呢？你們是不是騙子呀？」

上海浦西閔行區便利店媽媽緊守崗位23天，務求為區內居民配送物資提供生活所需。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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以下是她的自述。

1. 突然通知被封 再也沒見過孩子

接到小區被封的消息時，我剛把兒子送回他奶奶家。我和老公住在虹梅南路，離我工作的店不遠。我們有兩個孩子，小兒子才2歲，大女兒已經上小學了。為了她讀書方便，孩子們平時都和奶奶住在浦江鎮，不在我們身邊。

3月8日是我兒子的2周歲生日，那天我把他接到家裏，陪他過了個生日，第二天一早就送他回浦江鎮了。想不到從那之後，我再也沒見過兩個孩子。送走兒子後，我像往常一樣到店裏上班。10點多突然接到小區通知，召回全部在外人員，開始只進不出的封閉式管理。居委會給我打了三四個電話催我回家，但我一直走不開。當時店裏有好多顧客在囤物資，大家都意識到疫情嚴峻，人心惶惶的。

我在這家店做了兩年多，和周邊小區的居民太熟悉了，就像朋友一樣。不停有人給我發消息，問我便利店會不會關門，還能不能來買東西。大家都希望我這家店能開下去。我們這裏是學區，附近住了很多學生，他們正是長身體的時候，要喝牛奶、要營養均衡，有的還比較挑食。其實大人倒無所謂的，主要是為孩子考慮。

我自己也是媽媽，很理解他們的感受，就想著乾脆住在店裏吧，能撐一天是一天，這種時候哪怕送幾個三文治也是好的。我在心裏迅速盤算了一下。孩子有老人照顧，應該沒什麼大問題。而且女兒8歲了，她留在奶奶那裏，正好還能幫奶奶做點事。想好這些細節後，我讓老公先回家，告訴他我要留下守店。他也是便利店的員工，知道這裏面的利害關係，所以很支持我的決定。

居委會又一次打電話給我，我說了我的苦衷。對方很通情達理，讓我把個人訊息發給他們登記一下，就不再要求我回去了。本來店裏加上我有3個店員。兩天後，一個小姑娘陪媽媽回老家做手術了。又過了兩天，另一個大姐的小區被封了，到現在也沒能出得來。從那時開始，這家店就剩下我一個人了。

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2. 為300人配送物資 堅持24小時營業

留在店裏的生活其實和以前差不多，揀貨、收銀、配送……但我完全沒想到顧客的需求這麼大，幾乎是正常情況下的3倍，我一個人漸漸有點力不從心。

疫情之前，我和老客人之間有個微信群，他們有什麼想買的會提前告訴我，這樣效率比較高。本來群裏只有30多個人，這段時間一下子漲到300人了，很多都是被封在家裏，需要送貨上門的。我們有個小程序，可以在上面下單，然後選擇到店取貨或是外賣到家。但最近這段時間人手不夠，接不了外賣了，我就決定自己給顧客送過去。不過，我最遠也就只能送到前後左右4個小區和樓上1個小區，因為我不會騎車，只能走過去，稍微遠一點我就無能為力了。

但其它小區人也急著買東西呀，後來我就想了個辦法：每次接完小程序的單，我會開一會兒美團外賣，外賣小哥有電瓶車，配送範圍更大一些。但這樣做很容易爆單，所以我只敢放開幾分鐘，進來兩三單了，馬上關掉。等周邊小區的需求都滿足了，再開、再接、再關。總之儘量讓更多人能買到物資。

附近學生多，大家最急需的就是牛奶了。前兩天有位媽媽跟我說，還好我每天都送牛奶過去，她兒子最近又長高了幾公分。我聽了也特別高興，都是母親，明白這種心情。還有一些上班族，居家辦公很辛苦，想喝現磨咖啡，知道我們店裏牛奶緊缺，就會自己帶著奶過來，讓我幫忙做杯拿鐵之類的。那種感覺特別像自己家人，不分你我的。

一開始我考慮得不周到，每天的訂貨量都是按照小程序和群接龍的數據來計算。結果就是，還有一些不會用手機的老人、過路的公交車司機、來社區測核酸的醫務工作者，他們進店想買點吃的喝的，但我已經沒貨了。

最讓我難受的一次，是遇到了一位在附近巡邏的警察。他來買早餐，但貨架上是空的。他很失望地對我說，餓著肚子找了一大圈，就你們家店還開著，結果東西還賣完了。看到他走出去的背影，我心裏真不是滋味。後來我就知道了，訂貨的時候要留點餘量，給這些人準備著。

我們店疫情前一直是24小時營業的，這段時間上司給我配了幾個來守夜班的小男孩。偶爾實在安排不了人手了，我自己一個人在店裏，寧可少睡一點，也儘量保證20小時的營業時間。其實一個晚上也來不了幾個人，但我們還是堅持要守夜，因為這時候出現的顧客一定都是有緊急需求的，比如剛下班的大白（編按：身穿全套防護裝備的人）、物流司機、志願者……他們白天很辛苦，只有在夜裏才能來買點吃的。

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3. 收到鞋子和暖寶寶 被顧客邀請去家裏洗澡

時間久了，越來越多顧客知道我住在店裏，都很關心我，每天在群裏噓寒問暖的。其實店裏的生活沒有大家想象得那麼艱苦。吃飯是最容易解決的，我們店裏有盒飯，還有飯糰、三文治、壽司，好吃的可多啦！這些公司都會給我報銷的。

睡覺的條件會簡陋一些。我在倉庫裏找了幾張厚紙板，地上鋪一層，就算是牀了。第一天，店裏的同事從家裏給我拿了條毯子過來。當時天氣挺暖和的，湊合湊合就睡了。沒想到後來突然降温了，好在公司送的棉被及時趕到，還有很多顧客在群裏問我需要什麼，有人直接給我送來了暖寶寶。

洗澡是最難克服的。店裏沒有淋浴條件，所以我20多天沒洗過一次澡，只能等每天半夜忙完了，去衛生間擦擦身體。偶爾我會端個盆到外面洗個頭，不過總覺得這樣影響不好，也不大好看，都是速戰速決。

到了第20天左右，樓上小區有個女孩邀請我去她家洗澡。她說自己一個人住，沒什麼不方便的。但我還是找各種理由拒絕了她，畢竟現在疫情嚴重，我每天接觸那麼多顧客，萬一身上攜帶病毒，不是把人家害了嗎？可是這個女孩特別熱情，反反覆覆來勸我。正好那天我們在做抗原自測，我看到自己的結果是陰性的，才放下心來，去她家洗了個澡。

這段時間，無論是我的顧客，還是公司的上司、同事，大家都對我太好了。有一天雨下得很大，我在外面拉車送貨，穿著一雙棉鞋。在水裏走來走去，鞋很快就濕了，滲水得厲害。晚上睡覺前，我在群裏和客人們聊天，忍不住感嘆了兩句：沒有換洗衣服倒沒關係，但鞋子濕了是真的很難受。

很快有人給我發消息，問我的腳是幾碼的，要把她們家多的鞋送給我穿。我看了她發來的照片，人家拿出來的是很好的鞋子。而我天天在外面跑，不想糟蹋了這麼好的鞋，所以還是拒絕了。後來我們上司聽說了這件事，找了其它門店的一個同事去我家，我老公從小區牆裏邊把乾淨的鞋丟出來，同事在牆外邊接應，再給我送過來。特別好玩兒，也特別感動。

當然，也不是沒有過煩惱的時刻。疫情之下，大家的生活都不容易，難免有矛盾。我就曾因為勸一個顧客把口罩戴好，激怒了他，被他劈頭蓋臉一頓罵，還砸了我的收銀台。當時我就繃不住了，當著店裏好多人的面委屈地哭了。

不過大家都是站在我這邊的，有的顧客情緒比我還激動，義憤填膺的，一直安慰我。群裏其他人也都在幫我說話，很快我心裏就舒服多了。做服務行業，哪有不受氣的呢？但這20多天，我遇到的絕大多數都是暖心的事。我覺得自己很幸運，身邊每一個人都那麼善良。

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4. 在貼封條的店裏睡了一夜 被「求著」回到家

3月27日，上海宣佈了新的封控政策。浦西4月1日開始要封閉4天，我們店肯定也不能開放了。讓我完全沒心理準備的是，才剛3月30號，街道就提前封了。

上午10點多，有人帶著封條到我店裏，當時很多顧客正在買單，我趕忙和對方商量，能不能等大家買完東西再封，畢竟好多人家裏都沒有物資了。對方也理解這種情況，寬限了我們一段時間。周邊居民很快知道了這個消息，都想趕在閉店前最後來囤點貨。我怕大家聚集感染，所以安排他們分批進來，店裏人員不能過密。

等顧客都走了，我把大門鎖上，去後面的倉庫收拾了一會兒。沒想到等我從倉庫出來，前後門都被貼上了封條，大概是負責封店的人路過這裏，以為我已經不在了。當時我倒沒覺得害怕，反而是想，大不了我就在店裏多睡幾天，不營業就是了。如果這時候回家，小區還不知道什麼時候解封，萬一臨時通知開店怎麼辦呢？

於是，我真的在貼上封條的店裏又睡了一夜。第二天醒來，顧客群炸開了鍋，每個人都在勸我回家，怕我再待下去會出事。大家還紛紛曬出社區發的菜，讓我不用擔心，他們現在物資充足。最後，我幾乎是被群裏的人「求著」回了家。

31號，我簡單收拾了一下，告別了自己住了整整23個日夜的小店。離開後的第一件事，就是去醫院做核酸檢測，然後回到闊別已久的小區。雖然店關了，但我們群裏還是每天消息不斷。經過了這些日子，大家早就變得像朋友一樣了。我到家第一時間就在群裏報了平安，有人牽掛的感覺很温暖。

早些日子，群裏有個小姑娘說自己的衛生巾用完了。我看到後，幫她聯繫了那個曾經邀請我去洗澡的女孩，給她送了一些過去。我突然發現，即使我不能賣東西了，我也可以通過別的途徑為大家做點什麼。這些小區的居民雖然住得很近，但大多互相都不認識。而我知道他們都是誰、住在哪，我可以當作一個溝通訊息的橋樑，為他們找到能提供幫助的人。

回家的這幾天，不再需要每天送貨，緊繃的弦一下子鬆了下來，最想念的就是孩子。和他們將近一個月沒見了，不知道他們長高了嗎？有沒有聽奶奶話？兒子2周歲生日那天，我給他稱了體重，10.5公斤了，也不知道現在重了沒有？

還有奶奶，老人家70多歲了，不會跟我們視頻。那天街道發了菜，她不懂是怎麼回事，打電話來問我：「這是要錢的嗎？」我說是免費的，她才敢收下。我只能每天一遍遍翻手機裏的照片，期待疫情早日結束，全家人能團聚的那一天。

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