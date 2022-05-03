港識深事｜深圳基層就業補貼　畢業2年內高校生申請即領3000元

深圳發放基層就業補貼，每人3000元（人民幣，下同），一次性發放。畢業2年內的高校畢業生到中小微企業、中小微律師事務所或會計師事務所，個體工商戶、社會組織等就業，或到街道、社區社會管理和公共服務崗位就業，均有機會申請補貼。



基層就業補貼對象為高校畢業生，包括普通高等學校的全日制本專科畢業生，以及全日制和非全日制碩士、博士畢業生；技工院校高級工班、預備技師班和特殊教育院校職業教育類畢業生，獲得教育部留學服務中心學歷學位認證的國（境）外高校畢業生，參照普通高等學校畢業生享受本清單有關扶持政策。

據介紹，只要申請人與企業、個體工商戶、社會組織等簽訂了一年或以上期限的勞動合同，並連續正常繳交社會保險費滿6個月，以及到企業（單位）就業時屬於畢業2年內高校畢業生，就可以自行申請補貼。

在勞務派遣崗位就業的人士亦接受申請。申請人需要與深圳登記註冊且獲得行業許可備案的中小微勞務派遣企業簽訂了一年或以上期限勞務派遣勞動合同或勞務派遣服務協議，且連續正常繳交社會保險費滿6個月，並被派駐到中小微企業、社會組織等工作（就業），與用工單位存在事實勞動關係；到用工單位就業時屬於畢業2年內高校畢業生。