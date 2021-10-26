穿便服「打卡」切爾諾貝爾惹議　內地網紅被批是「核媛」

內地一名博主近日在網上分享一組在烏克蘭切爾諾貝爾的「打卡」照，由於當地早年曾發生著名的核事故，而該博主又身穿便服拍照，因而引發熱議，甚至被指「除了佛媛，還有核媛」。有網民就質疑，博主不穿防護服的行為可能造成誤解，引致更多人無防護前往。不過該博主及後解釋稱，自己大部分時間都穿着防護服，在輻射量數值低的地方才穿便服拍照。



上周四（21日），該名粉絲量達9萬的博主在微博發布在切爾諾貝爾的打卡組圖，稱自己參加當地旅行團，來到「世界上最危險的旅行地之一」，並提到自己徒步三天兩夜，踏入切爾諾貝爾後手機信號時有時無，「蓋格探測儀的警報聲此起彼伏，幾處輻射量高達30+μSv（微希沃特）」。照片中，其身穿便服在幾處廢棄建築物前留影，包括著名的核「石棺」。

事件隨即引起網民熱議，有網民質疑博主應該穿上防護服，並提醒其不應該宣傳這種地方，因可能會引致誤解，吸引更多人無防護前往；也有網民表示，災難地旅遊重要的是到那加深理解，而非打卡拍照賺流量。

不過也有一些網民表示，博主的照片增加了其對切爾諾貝爾的了解，並認為當地在西方也是比較出名的旅遊景點，在遵守安全準則的情況下打卡旅遊景點，也無可厚非，「外圍區域都已經被開發成景區了，一天天的光抓著女孩子道德審判也是夠了」。

博主本人則回應稱，其實自己大部分時間都穿了防護服，在輻射量數值低的地方才會穿便服拍照，且進去之前，會有協議告知如何穿衣，需要帶什麼等。

1986年4月26日，切爾諾貝爾核電站發生嚴重核事故，其為首例被國際核事件分級表評為第七級事件的特大事故。事後，普里皮亞季城被廢棄，而發生爆炸的電站第4號機組被全毀，遭水泥封死，得名「石棺」。

彼時的蘇聯當局則以4號反應堆為中心，將30公里半徑內多數區域劃為禁區，居民紛紛被撤走。而據烏克蘭衛生部統計，逾239萬人因核事故患病，其中逾45萬人為兒童。

不過自2011年起，烏克蘭政府決定將切爾諾貝爾地區開放予普通遊客。當地旅行社推出一日或兩日遊套餐予成年人報名參團，惟遊客需簽署聲明承諾身穿長袖衫褲，並且不碰隔離區內的任何物品，皮膚不與地面、草木、建築有任何接觸。2019年，美劇《切爾諾貝爾》熱播期間，前往當地旅遊的人數曾一度飆升，有旅行社的預定量一個月增加40%。