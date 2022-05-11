廣西樂里河一夜變血紅色居民憂有毒　官方切斷水體顏色異常源頭

昨日（10日），廣西百色樂里河的河水變成血紅色，有居民擔心有毒，更懷疑河水變紅與當地澱粉廠違規排放有關。

田林縣生態環境局工作人員稱，暫未知河水變紅的原因，已派人到場取樣檢測並展開調查，並通知沿河居民不要使用河水。



《極目新聞》報道，田林縣多位居民透露，流經田林縣城的樂里河，在下了一夜雨後變成紅色。網傳影片顯示，呈紅色的河水湍急地往下流，有村民站在河邊圍觀，河道兩邊都是山林，植被豐茂。

田林縣居民李生生稱，自己在當地生活了2、30年，是第一次見到樂里河的河水變成紅色，「早上7點多送孩子上學還沒見河水變紅，8點多去菜地就看見河水呈現紅色的狀態」。

他表示，其所在位置距離縣城4、5公里，在縣城上游，「很奇怪，也不知道是什麼原因，但河水沒有特殊的氣味。目前，晚上河水的顏色，已經比上午剛看到的時候淡了很多，但還是有點紅」。

有居民懷疑河水變紅，與樂里河上游一間澱粉廠油漆洩漏所致。澱粉廠負責人昨晚闢謠，並稱相關部門正在調查，「澱粉廠已經停產4年了，廠房內也未堆放油漆」。

昨晚，田林縣委宣傳部發通報稱，當日下午6時半，當局已初步找到並切斷水體顏色異常源頭，水體生物未受影響。經檢測，除水體顏色發紅外，水體生物急性毒性、化學需氧量、重金屬等指標均在正常值範圍內。目前，有關部門正繼續加強監測和後續處置工作。

據介紹，樂里河是珠江水系西江支流郁江幹流剝隘河段支流，在田林縣境河長83.5公里，流域面積875.3平方公里，多年平均流量6立方米每秒，天然落差281米，屬沙質河床。