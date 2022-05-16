畢業證寄失速遞公司僅願賠10倍運費　律師：不可隨意自訂賠付價格

陝西西安市有畢業生的畢業證和學位證寄失，但速遞公司僅願意賠償10倍運費共1760元（人民幣，下同）。

律師指出，速遞公司不能因為包裹沒有保價就隨意賠付，特別是寄失畢業證、學位證等為學生帶來的「預期損失」，需要由專業機構作評估確定賠償價格。



當事人王先生稱，自己通過極兔速遞郵寄包裹，除了畢業證、學位證，還有戒指、手錶、衣服等，價值過萬元。由於速遞公司將單號貼錯，其包裹被他人簽收後拆包，損失慘重，「上面這個膠帶現在已經不是我原裝的膠帶了，現在全部箱子重新貼了，已經開箱過了」。

他表示，丟失的衣物可以根據此前購買記錄賠償，但寄失的學位證、畢業證補辦手續非常繁瑣，更影響他找工作。王先生粗略估計後，希望速遞公司賠償11500元，「主要是牽扯到學位證和畢業證，因為這兩個是沒辦法評估價值的，具有唯一性，丟失了對我後續的工作就職造成一些權益損失」。涉事的極兔速遞拒絕王先生的要求，只願意賠償10倍快遞費共1760元。

《新華社》報道，對於畢業證、學位證與其他物品同時寄失，應按照什麼標準賠償，陝西恆達律師事務所趙良善律師認為，需要由專業的評估機構作出評估，「像畢業證、學位證這種丟失有一定的特殊性，肯定造成經濟損失。如果能補辦還好，但會產生差旅費、工本費，還會影響一定時間段的就職預期損失」。

趙良善表示，若是速遞公司的原因而丟失，速遞公司應該承擔評估費用。同時，畢業證、學位證屬於特定紀念物品，王先生可起訴要求速遞公司賠付精神損失費，賠償數額將由法官結合案件的具體情況酌情判定。

中國交通運輸協會快運分會副會長徐勇認為，相較於飛機、火車托運行李有賠償標準，國內尚未有針對速遞寄失賠償的通行標準，目前通行的辦法依舊是雙方協商，或通過法院起訴。

針對王先生一事，徐勇指關鍵在於當事人寄出包裹前，是否有告知快遞員包裹內有畢業證等貴重物品，而對方有否核驗物品，否則丟失包裹後，兩方都存在一定的過錯，「我認為這件事雙方可能都有過錯，如果客戶沒告知的話，他有不告知的過錯。一般來說，最好分開去寄遞或者是一起寄」。