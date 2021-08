胡杏兒發長文挺丈夫　寫「China」遭內地網民批搞「港獨」

香港女藝人胡杏兒近年主要在內地發展,日前,因應有網民指其丈夫李乘德是「世紀軟飯王」,令她決定發英文長文力撐丈夫。詎料,因其在內文提到丈夫願意花多些時間陪小孩,是因他知道「我一直在中國工作(I have been working in China)」,令許多內地網民批評其「China」用詞不當,甚至指摘其是「港獨」。



事源李乘德日前在社交網站上載和兒子的照片,然後被網民嘲諷他是「世紀軟飯王」,指其每天都在帶小孩玩樂,妻子胡杏兒卻在生子前後都要到內地辛苦拍戲,是「慘過生仔機器」。李乘德隨即回應,稱自己用心做事幾十年,現在有幾家公司,今年生意不錯,故可以有點時間陪小朋友,「家庭和小朋友是最重要」。

+ 4

事後,胡杏兒亦在Instagram(IG)以英文發長文力撐丈夫,未料由於使用「China」一字,不少內地網民覺得這予人感覺把中國和香港分開,甚至是搞「港獨」,於是紛紛到其IG及微博留言,抨擊其是雙面人、兩面派等,「如果不愛祖國,就別來大陸賺錢」、「典型的兩面人。藏得深,無非是為了人民幣」、「還是別來大陸撈金了吧」、「把她報告到央視那裡,明年的春節聯歡晚會想的美」。

此外,還有人指出其IG從未有支持中國的帖文,只有在微博才慶賀國慶等,甚至怒批她未為河南水災出錢。不過也有聲音認為網民是小題大做,甚至質問這是否文字獄,是否「紅衛兵附體」等。事後,胡杏兒已刪除有關帖文。