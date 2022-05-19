南航廣州飛悉尼航班超售機票　過百乘客無法登機滯留白雲機場

5月17日，南方航空過百名旅客原定從廣州飛往澳洲悉尼，辦理登機手續時卻被告知因座位已滿無法登機，被迫滯留廣州白雲機場。

有旅客反映，收到南航發出的航班超售證明，南航工作人員表示可為無法登機的旅客改簽後續航班，並賠償2100元（人民幣，下同）。



《封面新聞》報道，大批原定搭乘南航CZ325航班從廣州飛往悉尼的旅客，因航班座位已滿無法登機。有旅客稱，兩個月前已在網上辦理登機手續，但在機場櫃檯托運行李時被通知「座位已被佔用」。

旅客邢女士（化名）表示，因要赴澳洲留學，今年3月購買CZ325航班的機票，當時就在南方航空App上完成網上登機。5月17日，她先從蘭州飛到廣州，卻在櫃檯托運行李時被告知座位已被他人佔用，「為什麼被佔用的沒有解釋。我明天原本安排了好多事，現在滯留機場，晚上睡在哪裏都無法確定」。

計劃到澳洲出差的李女士（化名）也遇到同樣情況。她透露，自己是5月買機票，到機場登機時才被告知無法登機，「現場和我一起被滯留的旅客有上百人。一些旅客專程從外地來廣州乘機，現在行程全亂了」。

有旅客透露，工作人員曾稱原本是由大飛機執飛，現在換成載客量較小的飛機，他們認為執飛機型的改變或是機票超售的原因，但工作人員未就此正面回應。

李女士質疑，在場的南航工作人員一直未正面回應旅客無法登機的原因，「超售還是其他，都沒有解釋。有的人疑似在現場哭鬧，就佔用已值機旅客的座位優先登機了。登機名單是怎麼選出來的，現場都沒有解釋」。

有旅客收到南航發出的航班超售證明。（影片截圖）

南航官網顯示，CZ325航班經濟艙全價票價格為41259元。滯留旅客透露，南航的解決方案為協助旅客改簽下一班次航班，並補償2100元，提供3天的免費食宿。

邢女士表示，自己和在場的旅客多數選擇改簽，關於食宿保障，還需要和南航進一步溝通。李女士稱，直至當晚11時許，仍有數十名旅客滯留機場，繼續和工作人員溝通，「南航許諾的補償，遠低於無法登機造成的損失。我們希望此事可以更妥善得到解決」。

據介入，CZ325是廣州目前唯一直飛悉尼的航班，每週固定一班。今年2月5日至3月22日，執飛的機型為空中巴士A380，最大載客506人；3月22日至今執飛飛機為空中巴士A350-941，座位數314個。