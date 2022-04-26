母被拐至徐州20年終獲「歸還」　回家時自理能力全失如幼童

「對於他們來說，他們把我媽還給我，我們還得謝謝他們。我每每想起，都覺得特別嘔心。」周女士的母親沈雪梅在1997年，被人從家鄉雲南昆明拐騙，失蹤20年後，周女士在江蘇省徐州尋回母親，彼時沈雪梅已經精神失常，不認得自己的女兒，周女士形容，沈雪梅20年間的生活「不是一個有人格的人過的日子」，但她卻無力追究對方的責任。



2022年1月江蘇徐州八孩之母「鐵鏈女」事件曝光，引起大眾關注中國拐賣婦女問題。中國公安部宣佈於3月1日起，展開打擊拐賣婦女兒童犯罪專項行動，亦有多名全國人大代表建議修改刑法、提高拐賣刑責。

本刊記者從內地討論平台「知乎」聯絡到拐賣受害人的家屬進行訪問，由他們親述錐心之痛——遭拐賣的婦女半生毁掉，遺下的一家人也受盡傷害。

被摧殘至精神失常 忘了自己是一個人 點圖看看沈雪梅被拐賣經過及相關照片▼▼▼

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1997年年末一個晚上，當時39歲的沈雪梅把家裡的鑰匙給了兒子，交代了一聲她要離開位處昆明省郊區的家鄉去市區工作後，第二天就和一個男人上車走了，一走就是二十年。周女士當年只得7歲，她憶起，當時自己和哥哥一直都以為母親是去打工，因為他們村很窮，婦女離開鄉下到城市，甚至去外省打工相當常見，村民用「跑江蘇」來形容去外省打工的婦女。但一個月後，周女士仍然收不到母親的任何通訊，便開始擔心母親的安危。

遭誤會為嫌貧愛富 實被拐賣至徐州

由於有不少人目擊到沈雪梅跟著一個男人離開，周女士的父親周發高就以為妻子嫌貧愛富，自願跟男人跑掉，因此礙於自尊心一直沒有報警。沈雪梅當時和丈夫的關係不好，離開前向二弟索要自己的身分證，周女士指：「當時我二舅也沒有多想，他以為我媽確實是要跟人跑了，他也希望我媽離開我爸，所以就把身分證給我媽了。」甚至有鄰居對周女士說：「你媽媽跑掉了、你媽媽不要你了。」當年只有周女士的哥哥曾到派出所報案，但警察只是備案，沒有採取其他行動。過了幾年，沈雪梅仍沒有任何音訊，警察就註銷了她的戶口。

帶沈雪梅離開的黃姓男人，家鄉就在沈雪梅家附近的村子，沈雪梅和家人都認識他。幾年後他重回昆明，周女士的外婆和舅舅跑去質問他沈雪梅的下落。那時才知道，沈雪梅是被他以打工為由騙走的，他也承認了拐賣，並告知將沈雪梅帶到江蘇省南京市棲霞山附近地區。被質問時，他也說不出沈雪梅當時的具體下落。周女士的舅舅曾想把男人送到派出所，眼見他後來殘廢，只能躺在床上渡過餘生又無人照顧才作罷。

沈雪梅被拐過程中經歷了甚麼？周女士怕造成二次傷害，不敢詢問她，只能通過舅舅轉述她的話略知一二。沈雪梅說自己先被黃姓男人從昆明帶到廣州和深圳一帶，途中洞悉自己受騙，曾要求離開，卻遭該男子毆打到頭破血流，又不許她進食。那黃姓男子聲稱最終把沈雪梅帶到了南京棲霞山附近，不過後來沈雪梅在徐州被發現，而沈雪梅是如何到徐州，那男人不知道，沈雪梅也說不出。

被拐賣20年 精神失常、自理能力全失

1997年失蹤，2017年終於有音訊。周女士在2017年突然收到家鄉派出所的電話，指徐州的派出所找到了沈雪梅，周女士立即辭去工作，和外婆、舅舅一起到徐州將沈雪梅接回家中。但為何事隔20年，徐州派出所突然找到沈雪梅？原來沈雪梅失蹤20年間，一直在徐州睢寧縣，住在名叫孫遠聖的男人家中。孫遠聖曾在2016年到派出所為沈雪梅申報戶口，並申報和沈雪梅是夫妻關係，期間在派出所錄口供，聲稱在1996年「撿到」沈雪梅，「撿到」她時，她的神志已經有些不清。直到孫遠聖在2017年死亡，他的兒子才報案為沈雪梅尋親，周女士認為這是因為他們不想再養沈雪梅：「他們就是把我媽當累贅，現在那個老頭死了，他的那個兒子未來也要娶妻生子，根本不可能養我媽。」

周女士指，她到睢寧縣接回母親時，觀察沈雪梅在孫遠聖家不能自由活動。孫遠聖的房子有兩層，沈雪梅被限制在地下活動，不准隨意外出或者走上房子一樓。沈雪梅向弟弟說過，她嘗試逃跑過一次，卻被車撞倒，後來孫遠聖一家見沈雪梅再沒有逃跑的想法，才容許她在村內特定範圍撿廢紙，以及幫忙放牛和放羊。沈雪梅又曾說，只要她離開某個範圍，村裡的其他人會向孫遠聖通風報信。而且沈雪梅從來沒有使用金錢的權利，村民指，若她有甚麼需要，只能請孫遠聖一家買回來給她，她這20年來對金錢沒有概念，甚至從來沒有見過銀行卡，第一次看見周女士使用銀行卡時，表現十分驚訝。

被拐失蹤的經歷，對沈雪梅造成了難以磨滅的影響。周女士形容母親剛被找回時，行為舉止像個小孩，譬如母親路過一間店，她想要甚麼，如果不買給她，她就會哭着在地上打滾。肚子餓的時候，她只會說「餓了、餓了」，與二十年前獨力照顧周女士兄妹起居飲食的沈雪梅判若兩人。周女士曾帶母親去醫院檢查，沈雪梅被判定為二級精神殘疾，但她患精神問題的原因，是因為在拐賣過程中被毆打，抑或是在孫遠聖家受幽禁而來，周女士已經無從得知。周女士指，拐賣事件令母親模糊了「甚麼是人」的概念，沈雪梅在孫遠聖家中無法自由行動，沒有經濟能力，甚麼也無法擁有：「她不知道一個人是應該有自由的。」周女士指，在她外婆的照顧下，沈雪梅才逐漸重新掌握煮飯、打掃等自理能力，又能與其他人作短暫正常交流：「最苦、最難過的還是外婆，80多歲了，還要像媽媽小時候那樣照顧她。」

難證被拐賣 無奈放棄提告

周女士接回母親時，曾想控告孫遠聖一家，但被舅舅以「做事留一線，日後好相見」為由勸阻。事隔幾年她再想控告時，卻發現已經很難蒐證。周女士又說，無奈自己沒有足夠的經濟能力和精力，跨兩地查探證據和負擔打官司的費用：「如果我有錢，我可以耗得起的，不管這個官司是贏還是不贏，我要把他們弄得雞犬不寧，但問題是我耗不起。」孫遠聖一家不承認「買」沈雪梅，聲稱只是「撿到」，但周女士並不相信。孫遠聖育有一名比周女士大三個月的兒子，她聽沈雪梅說，這個兒子的生母是被拐賣的，在兒子一歲多的時候逃跑了。周女士在當地又遇到一名女性，自稱在17歲時被拐賣到睢寧縣，買家的父母去世後，她才幸運地能夠自由活動，令周女士更不相信孫遠聖一家的說詞。

周女士憶述到徐州接回母親當天，村裏有許多人聚集在孫遠聖家。村民不停強調孫遠聖一家對沈雪梅很好，沒有打罵過她。孫遠聖一家的鄰居是一個警察，也向她強調孫遠聖一家對沈雪梅很好，又拿出幾份孫遠聖為沈雪梅申報戶口時，孫遠聖和沈雪梅等人錄下的口供，說明孫遠聖是「撿到」沈雪梅。但她質疑，根據孫遠聖的口供，他一早就知道沈雪梅是被拐到徐州，在家鄉也已經結婚，卻為何遲遲沒有為沈雪梅報警尋親，直至孫遠聖在2017年死亡，他的家人才報案？何況他們的鄰居就是警察，為何沒有覺得事情不妥？周女士感覺村民處理這件事的手法太過熟練：「他們村有經驗應對如果人家來要人（要求帶走被拐女性）該怎麼辦，所以就把全村的人請來了，如果說你要鬧事、打架，人家可以震住你，還有警察也請來了，就是於公於私、於情於理就兩方面來讓你無法動作，而且當時警察也是希望我們趕緊離開。」

家庭支離破碎 傷害難以磨滅

周女士現年32歲，多年來她不斷嘗試尋親，經常因爲工作需要而出差，便借機在各個城市打聽母親的下落，近年又在網上的各種「貼吧」和微博發佈尋親帖文。尋回母親後，她卻無奈發現，沈雪梅對她態度疏離，甚至害怕她。沈雪梅只肯親近母親、哥哥和弟弟，更說過想要回到徐州：「如果不是我外婆跟她說這裡才是你的家，這裡才是生你、養你的地方，可能她都不會待下來。」她眼見母親對小狗的態度比對她和哥哥更好。如果小狗不見了、沒吃飯，母親會非常擔心，但對他們兄妹有沒有沒吃飯，卻沒有感覺。周女士無法釋懷，卻只能接受：「當你看到她對一隻狗都比對你上心的時候，你心裡面其實是拔涼拔涼（心寒）的，但是因為她是受害者，而且這種二十年的歲月不是說是你想彌補就能彌補得回來的，沒有辦法，所以你也只能暗暗地傷心而已，只能慶幸說大家都還活着。」

沈雪梅被拐後，其丈夫周發高辭去採礦的工作，回家種地養豬，獨力照顧一對子女。他對妻子的離開一直耿耿於懷，多年來都認定老婆是嫌他窮跟男人跑了，即使後來尋回沈雪梅，周發高也不願意接納她。父母關係無法修補，但周女士慶幸能夠找回母親已經很好，不強求其他。沈雪梅被接回後，一直由其母親照顧。但其母於今年去世，變成她一人獨居，靠子女提供經濟支援，其兄、弟、妺、丈夫都住在她50米範圍內，方便照應。20年來，沈雪梅被逼與自己的母親、兄弟、孩子和丈夫分開，無依無靠，甚至後來對加害者孫遠聖一家產生依賴，和原本的家庭卻關係疏離。周女士覺得，尋回母親後，她才真正失去了母親：「我不知道你們能不能理解，我覺得現在才是真正的失去母親了，因為沒有母愛的話，我覺得就不算真正的母親。」

中國加強打擊拐賣婦女罪行

徐州「鐵鍊女」小花梅遭拐賣禁錮的消息引發廣大關注後，中國公安部宣佈自3月1日起至12月31日，展開打擊拐賣婦女兒童犯罪專項行動，並視此行動為2022年的重點任務，着重調查來歷不明的流浪乞討、智力障礙、精神疾病、聾啞殘疾等婦孺。又指要建立舉報機制，促使民眾舉報涉嫌拐賣的線索，並在第一時間採集尋求人士和疑似被拐人士的DNA信息。根據中國刑法第240條，拐賣婦女和兒童處五年以上十年以下有期徒刑；情節嚴重處十年以上有期徒刑或無期徒刑，甚至死刑。不過根據刑法第241條，收買被拐賣的婦女和兒童，只處三年以下有期徒刑，可見買家的刑罰比拐賣者輕微得多。

在3月5日的第十三屆全國人民代表大會第五次會議上，國務院總理李克強發表的工作報告，提及要「嚴厲打擊拐賣婦女兒童犯罪行為，堅決保障婦女兒童合法權益」。多位全國人大代表亦針對拐賣婦女問題提出多項建議，例如提高收買和拐賣婦女的刑責、延長拐賣案法律追責期、將延誤救助被拐賣婦女的行為納入為罪行，幼兒園兒童入學前採集DNA信息建立檔案等。

【本文獲香港中文大學新聞與傳播學院實習刊物《大學線》授權轉載，原文：家屬親述：被拐賣婦女回家了 傷痛卻是終生】