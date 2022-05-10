成都醫院產「巨嬰」重近6公斤　醫護驚嘆：見過最重的

四川成都市婦女兒童中心醫院實業街院區周日（8日）一名「巨嬰」呱呱墜地，這名名叫州州（化名）的胖小子重達5.98公斤，體型明顯較普通新生兒大了約一倍，或一舉創下該院新生兒體重新記錄，連醫護見狀也不禁稱這是他們見過最重的。不過醫生提醒，胎兒過重或過輕都不好，而孕期的體重管理或決定孩子一生。



事實上，分娩過程可說是驚心動魄。據主治醫師張家佳介紹，州州母親現年27歲，剛懷孕時體重約75公斤，產前達到100公斤，並患有妊娠期糖尿病。到院後，醫生查出她的宮高約41cm，再結合腹圍，預估胎兒約重5kg。周日凌晨，她出現了不規律宮縮、腹痛等產前狀況，於早上6時許被送進產房。由於順產對孕婦有產後出血、會陰三四度撕裂傷等風險，對胎兒則有肩難產、胎兒窘迫、新生兒鎖骨骨折、臂叢神經損傷等風險，因此醫護團隊建議剖腹產，但她經考慮後仍選擇順產。

團隊安排了最具經驗的助產士協助今次分娩過程，當值醫生全部到場。上午8時多，州州母親破水，宮口開全。整個過程十分艱難，醫護們不斷鼓勵她並指導正確用力，而當胎頭娩出，醫護發現胎兒頭部明顯比正常胎兒大得多。在醫護幫助下，她屈膝曲髖，必要時醫護會實施恥骨聯合上加壓法；助產士在胎兒頭部娩出後幫助她分娩機轉，漸漸地，胎兒的前肩、後肩先後娩出，令在場一眾人都鬆了口氣。

州州（上）明顯較其他新生兒大出一個塊頭。（紅星新聞）

據一名已退休的老助產士回憶，該院歷史上最重的新生兒約重5公斤左右。這代表州州或創下該院新生兒體重新記錄。目前，州州身體狀況還不錯，不過因憂慮低血糖，他還是被送到新生兒科密切觀察。同時，在醫護們精心照料下，其母產後出血量約為500多毫升，避免了產後大出血。

正常胎兒體重範圍通常落在約3至3.5公斤，達到或超過4公斤已可稱為巨大嬰兒。之所以生出巨嬰，張家佳介紹，州州母親便體重失控，還吃了許多麵食、甜食，最終導致從75公斤漲到100公斤。該院區產科主任杜彧華強調，孕期體重管理所涉及的宮內健康狀況，常可決定孩子一生。一旦孕期體重失控，短期會增加巨嬰發生率，增加難產、嚴重產道裂傷、產後出血等風險；長期產婦的盆底功能恢復難，巨嬰未來出現糖尿病、肥胖的機率亦會增加，進而導致更多相關疾病發生。