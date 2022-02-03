參加婚禮見到呢一幕　來賓衝口而出大叫「兩個字」　氣氛秒變尷尬

相信大家都參加過婚禮，行禮時亦不會高聲亂說話，以免破壞莊嚴神聖及感人的氣氛，但一位網友在看到這一幕時，卻忍不住高聲叫出「兩個字」，令現場氣氛變得極尷尬，連主持人也忍不住噗嗤笑了出來。



網友東先生在爆怨公社分享自己參加親友婚禮，在感人交手式時脫口而出讓現場爆笑又尷尬的事……

網民一致爆笑表示原PO說的話「合情合理」 點圖放大看原文及相關照片▼▼▼

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「當交付儀式開始時，新人跟長輩的手同時握在一起，主持人說要拍個照喊：3！2！1！我不小心脫口而出：『加油！加油！加油！』主持人噗嗤笑了出來，我被我老婆白眼，還打了一下。就真的很像小組信心喊話呀！」

其它網友反應如下：「哈哈哈哈哈，太可愛了，你說的也沒錯，婚姻路很長，為你倆加油打氣也合情合理，只是……喊的場合不對」、「我們也是，我岳父喊的，彩排時大家都笑到不行，正式來時真的忍的很辛苦，手疊這麼高不加油不然要幹嘛」、「我們彩排的時候差點要哭了，結果主持人喊了加油！加油！加油！結果隔天正式上場，害我笑到不行，一直想到彩排的時候拿到照片差點暈倒，大家都是很捨不得的表情，結果我是笑得很開心，到底是有多想嫁掉？」、「看來是第一次結婚的新手！」、「婚姻生活……的確要加油，大家一起打氣、鼓勵！很合理啦！」。

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