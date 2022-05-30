12星座衰運已過！眾人該正視健康危機 天秤忌出風頭以免影響仕途
撰文：唐綺陽占星幫
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【唐綺陽星座運勢週報5/30-6/05】水星恢復順行，反思理財觀念及生活步調，揮別過去不好的地方，價值觀將有所轉變，也是改善健康狀況的好時機。土星將逆行，調整扛責任的方式，反思嚴格控管的意義及後座力，對於看不見的東西感到害怕，思考如何做出合理的選擇。
重要星象：水星恢復順行、土星將逆行
工作注意：金牛、處女、天秤、水瓶
金牛：共事者意見不同，用溝通化解衝突
處女：停頓導致心急，需多磨練耐心
天秤：有出風頭情況，盡量保持低調
水瓶：工作上較多慮，別自己嚇自己
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桃花注意：雙子、巨蟹、天蠍、山羊
雙子：互相體貼，產生良性循環
巨蟹：享受愛的感覺，熱戀進入生活化
天蠍：有機會遇到條件不錯的對象
山羊：盡情享受對方對你的在乎
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財運注意：人馬、雙魚
人馬：遇突然的花費，需注意把控
雙魚：得到貴人指點理財技巧
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健康注意：白羊、獅子
白羊：小心老毛病有復發趨勢
獅子：注意潔淨，預防傳染病
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【本文獲「唐綺陽占星幫」授權轉載。】