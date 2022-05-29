康城影展｜華為小公主姚安娜主演作獲獎　網民回憶22年前頒獎禮？

第75屆康城影展頒獎，韓國影星宋康昊憑藉電影《孩子轉運站》（Broker）拿下影帝，也是繼2004年的柳樂優彌後，時隔18年再度有亞洲男星獲得該獎項。

出演韓國電影《分手的決心》的台灣女星湯唯，則是影后熱門人選，不少華人觀眾為她集氣，可惜無緣寶座。但觀眾意外發現「華為小公主」姚安娜主演的短片獲獎，紛紛笑說：「沒等到湯唯，等到了二公主！」

不過微博上卻有網民慨歎「中國輸了」，事緣日韓演員近年在康城屢獲殊榮，中國差距明顯。還有網民回憶起2000年的康城影展，當時中港台囊括三個大獎，此景不復再。



宋康昊拿下康城影帝，也是首位獲得康城影帝殊榮的韓國演員。該片由日本名導是枝裕和執導，而上一位獲得該項榮譽的亞洲男星柳樂優彌，當年也是因出演是枝裕和的《無人知曉的夏日清晨》獲獎，僅14歲的他成為最年輕的康城影帝。

今年角逐女主角的，有《分手的決心》湯唯及《孩子轉運站》李知恩（IU），儘管兩人事前都呼聲極高，但最後敗給了伊朗電影《Holy Spider》的Zar Amir-Ebrahimi。雖然湯唯並未獲獎，亦未出席閉幕式的頒獎典禮，但《分手的決心》導演朴贊郁獲得了本屆最佳導演，這也是他繼《下女的誘惑》後，再次重回康城的作品。

另外，中國導演陳劍瑩的短片《海邊升起一座懸崖》，獲得本屆坎城影展「短片金棕櫚獎」，該片是由身價百億的「華為二公主」姚安娜主演，一時間引發微博網民熱議，正反兩面意見並陳：

「這種獎項摻水的可能性不大」

「應該是片子里的一些元素比較讓評審喜歡」

「戛納一直很主觀」

「希望有更好的創作環境能真正讓中國電影人大放異彩，而不是主旋律自嗨。」

「中國導演真的很棒。但是國內的電影審查制度甚麼時候改革啊。甚麼時候建立電影分級啊。。。。」



也有網民表示，韓國無疑是本屆康城大贏家，恰似2000年華人成為康城贏家那樣——當年中港台三地囊括了三個獎項。姜文的《鬼子來了》獲得評審團大獎，台灣導演楊德昌的《一一》獲得最佳導演獎，梁朝偉則憑藉《花樣年華》獲得影帝殊榮。杜可風、李屏賓、張叔平還評《花樣年華》獲得技術特別獎。台灣導演李安作品《臥虎藏龍》也獲選當年影展的特別放映作品。

值得一提是，《鬼子來了》講述河北一名小村農民和日本軍人之間的一段故事，中國廣電總局認為《鬼子來了》「違背歷史、沒有嚴格按照電影局的意見修改劇本，突出展示和誇大了中國百姓愚昧、麻木、奴性的一面」而禁止電影在中國上映。在2015年，《鬼子來了》終在央視網及優酷網絡播出。

另外也有網民憶起，1993年，陳凱歌憑中港合拍片《霸王別姬》奪得康城影展最高榮譽金棕櫚獎，是迄今唯一一部奪此大獎的華語電影。

微博電影界KOL「@何小沁」認為，不應拿過去電影獲獎說事，認為現在的中國影壇，再拿一座金棕櫚已無可能。「@何小沁」表示，該篇微博被不少影圈人士轉載，隨後被刪。對此網民表示，「退出排名就是了，比如大學」、「我們再多點拍主旋律，賣他個幾十億。」、「想到葛大爺憑《活着》得過戛納影帝 ，那是快30年前的事。然而《活着》國內至今仍是禁止放映。」

中國影人憑短片奪三獎項

有網民認為，如今，韓國影視作品很容易在國際有能見度，華語影視作品卻漸漸淡出國際視野。不過，也有不少網民關注中國影壇「短片」在海外發揮實力的現象。有網民表示，由於短片可繞過部分審查程序，題材空間較大，也容易在海外參展或報名角逐獎項。

除了斬獲「短片金棕櫚獎」的《海邊升起一座懸崖》，河北科技大學的李家和，憑藉短片作品《地兒》，僅用了6名演員和5000元人民幣，10天拍完，獲得康城基石單元二等獎。北京電影學院畢業的黃樹立，憑藉短片作品《當我望向你的時候》成為華語首個拿下短片酷兒金棕櫚的影人。

對於中國影人的短片成績斐然，有不少網民熱議：

「他們有獨立的思想，不會過分迎合大眾市場，他們拍的不是商業片，而是真的有思想有內涵有深度的的作品」

「似乎《地兒》正好是他們學校唯一一個不是優秀畢業作品的，不知道他們老師臉疼不」

「電影是藝術片！不是紀錄片！希望我們的審核能夠放寬一點，給真正熱愛藝術的人一些發揮的空間。」

