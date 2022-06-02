作品現裸體男孩撒尿被批教壞細路　童書皇后：那是世界知名藝術品

人民教育出版社（人教社）的插畫風波引發許多內地網民開始翻找有問題的繪本和插圖等，近日，被譽為「中國童書皇后」的楊紅櫻亦因《非常男生》系列中出現正站著尿尿、全身赤裸的小男孩，以及用上「生殖器」、「小雞雞」等文字，結果捲入爭議，有網民更認為如此露骨的小說不把孩子教壞才怪。

對此，楊紅櫻周三（1日）回應表示，撒尿的男孩是少年英雄小于連（又譯為尿尿小童、撒尿小童像等），是全世界知名的藝術品，並建議外界不要談「性」色變。



楊紅櫻向「紅星新聞」表示，撒尿的男孩並非網友所認為的露骨，而是全世界都知名的雕塑。她解釋，1695年，法國國王路易十四連續3天炮轟比利時首都布魯塞爾，整座城市被淹沒火海中，相傳在危急時刻，小男孩于連把導火索線上尿尿，澆滅了火花，從而保住了城市，其形象自此成為了布魯塞爾的市標。

對於網民的批評，楊紅櫻指自己會虛心接受意見，如出現不妥之處也會進行改進，但建議大家不要談「性」色變；她自己在兒童文學書籍中，會將性教育融入具有美感的故事中，以深入淺出的故事表達深刻的內容，希望讀者別僅截取一張圖片或一兩句話便下定論，而是能結合上下文和整體故事來評判。

另外，楊紅櫻表示，她還看到有網民批評《笑貓日記》裡的故事，認為指控和自己寫的完全不一樣。她解釋，在《笑貓日記》中，孩子們真心喜歡馬戲團的西瓜小丑，對此嫉恨的馬戲團長於是賄賂法官，給西瓜小丑判了「偷心罪」這一莫須有的罪名，從而將西瓜小丑押送到一個遠離孩子的孤島上。結果，網民質疑她以這個故事教孩子們「腐敗」，「但我其實是在批判這一行為」。對此楊舉例道，《安徒生童話》中，皇帝的新衣其實就是在批判社會的黑暗面，故希望外界能把故事看明白，不要斷章取義。

網民點睇：

開始上綱上線了

大衛該砸掉了是吧

亞當夏娃也瑟瑟發抖

從一個極端走向另一個極端？

不覺得有問題，是不是太草木皆兵了

說這有問題的人，自己讀書少不要耽誤孩子吧

這個小男孩是非常經典的藝術形象，聞名世界，難不成哪天紅樓夢也要被打成黃書？

