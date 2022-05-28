內地教材插圖爭議：給孩子的畫如此醜陋猥瑣，合適嗎？

近日，兩則與孩子看的插圖相關的新聞在內地社會引起比較大爭議。一則是人民教育出版社出版的小學數學教材插圖，不僅人物頭像難看，眼神奇怪，根本不像正常人的正常容貌，而且畫風比較猥瑣，有刻意突出掀裙子、摸胸部、性器官之嫌。另一則是由江蘇鳳凰少年兒童出版社出版的《東方娃娃》原創繪本系列中的一本《流汗啦！》出現「舔汗」配圖，畫的是兩個長相怪異、動作浮誇的男生一邊舔着旁邊女生的手臂，一邊問旁邊女生：「姐姐，你好漂亮，你的汗是什麼味道呢？」



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在網絡輿論的一片質疑下，5月26日，人民教育出版社發布說明稱：「我們關注到網上有關小學數學教材封面和插圖的意見，及時組織專家認真研究，對社會各界好的意見建議虛心採納，已着手重新繪製有關冊次數學教材封面和部分插圖，改進畫法畫風，提高藝術水平，充分發揮教材封面和插圖的育人作用。同時，我們將舉一反三，全面評估所出版教材的封面、插圖，進一步提高設計質量。」5月27日，《東方娃娃》編輯部同樣回應稱：「現已對這本書進行下架處理，並組織專家重新審讀。我們將積極吸取大家提出的好的建議，努力為孩子出版更好的讀物，為適齡兒童家庭提供更完備的閲讀服務。」相信在輿論監督壓力之下，不論是人教版小學數學教材的插圖，還是《東方娃娃》原創繪本，應該都會有所改進。

讓人不能不追問的是，為何給孩子看的插圖存在如此明顯的不妥？尤其是人教版小學數學教材的插圖，據說已經使用多年，為何過了這麼久才發現？當年是怎麼審核的？人教版小學數學教材作為使用廣泛的教材，直接面對的是小孩子，事關立德樹人，編寫和審核本應非常認真、專業和嚴肅，怎麼會出現如此不妥的插畫問題？

網絡上有不少人翻出80後、90後小時候讀書時的教科書插畫，包括但不限於閏土月夜刺猹、完璧歸趙、曹沖秤象、司馬光砸缸等，和今次人教版小學數學教材的插圖，簡直有天壤之別。那時的教材插圖精美，頗具美感和時代氣息，其中不少讓人印象深刻。但今次人教版小學數學教材的插圖實在不堪入目，嚴重缺乏美感。

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許多人都在感嘆，這是社會審美的倒退嗎？近年來聲名鵲起的中國插畫師烏合麒麟在新浪微博寫道，「今天看到很多人在對比二十年前和今天的教科書插圖，甚至說到審美衰退文化衰退等問題，我覺得大部分的事還是要就事論事別瞎上升」，「這種差別在我看來很有可能是這幾十年行業上升，市場擴大，畫手價格大幅度提升，但是出版社的理念沒有與時俱進，價格沒太提升導致的」，「行業進步了，畫手報價貴了但傳統出版行業還是按照十幾年前的思路在做，這才是導致我們看到的一些傳統報刊雜誌質量每況愈下的重要原因，就二十年前課本封面和現在的課本封面這兩張圖可能給的錢差不了太多，但是二十年前這些錢能找到熟練高手來畫，二十年後這些錢只能在一些畫室藝考班找一些學生來畫」，「不是過去滿地都是好畫手也不是現在沒有好畫手了，純粹就是錢少找的畫手畫的爛而已，和什麼審美衰退啥的沒什麼大關係，沒那麼多上升討論的必要」。烏合麒麟還以個人經歷為例，談到過去十幾二十年畫手報價的變化和出版社的保守。應該說，這一解釋是比較中肯，只不過具體到今次人教版小學數學教材的插圖究竟是屬於烏合麒麟說的情況，還是另有隱情，比如是否存在貓膩或利益輸送，則有待進一步調查。

內地官媒央廣網在《人教社回應教材插圖爭議 優化設計須重視大眾意見》一文評論稱，「在這個審美多元化的社會，沒有一個產品設計能讓所有人滿意，但作為小學教科書封面，設計形象、風格就勢必要讓大多數人滿意，也必須給孩子們一個正向、良好的指引」，「畢竟，事關孩子，事關下一代的教育，『小事』不小」。的確如此，教育是百年大計，孩子是一個社會的未來，事關孩子教育的插畫能不認真嗎？

有一些聲音將教材插圖爭議上升為國際意識形態戰爭，認為插畫中的星條旗、國旗畫得不對、「兔女郎」等問題涉嫌辱華和西方文化入侵。烏合麒麟因為主張「就事論事別瞎上升」，還被不少網民指責為洗地。不可否認，這次受爭議的一些插圖畫得實在難看，對於美國乃至西方文化的視覺呈現比較拙劣而又膚淺。東西方之間的文化領導權競爭一直是存在的，西方由於歷史和現實因素的共同作用長期居於上風，擠壓着非西方文化的存在。中國在吸收世界普遍認同的價值和文化觀念的基礎上保留和發揚自身文化，為世界文化多樣性作出貢獻已經變得越來越重要。

但與此同時，是否任何一件事情都上升到西方文化入侵或國際意識形態戰爭的高度，則有待商榷。一個GDP位居世界第二並不斷融入世界的大國是需要有足夠寬廣的胸懷、自信和智慧去包容不同的文化，博採眾長，去蕪存菁。泰山不拒細壤，故能成其高；江海不擇細流，故能就其深。從這個意義上來說，關於今次人教版小學數學教材的插圖爭議自當調查清楚，今後編寫教材尤其應該認真、專業和負責任，出版行業需要與時俱進，中國文化的復興同樣是日益重要的工作，但教材插圖爭議是否涉嫌西方文化入侵或國際意識形態戰爭應該實事求是地具體分析，既不應該回避西方文化的問題，也沒必要在缺乏實據的情況下輕易上綱上線。