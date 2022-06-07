河南女大生打120未派救護車　疑延誤就醫身亡　處分5人開除接線員

內地輿論關注的河南女大生彭某君撥打120求救卻遭接線員責罵，疑似因延誤就醫身亡事件，鄭州衛健委6月6日公布調查結果，調查結果證實網傳錄音內容屬實，不過在電話掛斷後，接線員在47分鐘內，回撥彭某君電話11次，無人接聽。直到2小時彭某君室友幫其再次撥通求救電話，才派救護車救援，時間已過了近兩小時。



鄭州市緊急救援中心有5人因此事件被處分，其中接線員張真穎遭開除，調查結果公布後，輿論反應兩極。網民批評「懲罰遠遠不夠」並要求系統性改革，亦有網民認為能官方快速公布事情經過，且接線員有多次試圖回撥聯繫已算是處理得當。



5月17日，20歲河南大學生彭美（化名）因身體不舒服，在宿舍內撥打急救電話120求助，當時的她因意識已不清醒，說話聲音較小，無法完整回答接線員問題，急救中心未及時安排車輛，救護車2小時後才趕到，搶救14天後彭美因腦出血不幸過世。

8分13秒求救電話錄音曝光後，因接線員在錄音中多次逼問彭美學校地址、更批評她「你這樣我幫不了你啊，都是上大學20幾歲的人了」、「沒事啊我感覺你」、「妳在那幹麼呢？說話嗚拉嗚拉」引發內地網民憤怒，起底該接線員要求究責。鄭州市衛健委則回應，已成立專項調查組。（延伸閱讀：河南女大生腦溢血身亡 昏迷前求救電話錄音曝光 接線員竟未派車

鄭州市於6月6日晚間公布調查情況，調查結果顯示，5月17日上午10時27分，鄭州市緊急醫療救援中心接到河南大學大三學生彭某君報診電話，調度員張真穎接聽，通話時長8分13秒，與網路錄音一致。

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隨後47分鐘內，接線員張真穎回撥彭某君電話11次，無人接聽，微信彭某君未通過好友驗證。直至12時15分，調度班長代文欣接到電話報診，稱有室友喘氣困難，位置在明理路河南大學龍子湖校區，12時16分，調派救護車出診。



12時25分，救護車到達河南大學龍子湖校區；12時31分，急救人員進入彭某君宿舍進行現場急救，向在場老師口頭告病危，電話聯繫家屬告病危，通知醫院急診科搶救室做好接診準備；12時50分，彭某君被監護轉運至鄭大一附院鄭東院區急診科搶救室，後收住急診ICU至5月30日；5月30日搶救至21時20分，家屬簽署放棄搶救同意書和離院告知書，彭某君離世。

通報結果顯示三方面問題，第一對急症患者病情判斷有誤。調度人員受理報診電話時，主觀認為報診人為年輕大學生、病情不危急，把重點放在反覆追問準確地址上、未即時調派救護車，業務不熟練，且言語不當，不符合《河南省市級120急救指揮中心建設基本標準（試行）》第六項第4條調度員服務用語規範，具備基本的急救知識及應對突發事件的調度「分流能力」的要求。

第二處理複雜問題能力不足。調度人員處理複雜問題方法單一，應對接診過程中發生的突發情況能力不足、敏感性不夠，僅採取回撥電話、添加微信的方式聯繫病人，未及時與110聯動，採取更加有效的處理方式。



第三重要事項上報制度執行不力。調度班長代文欣、調度科科長燕重遠未按鄭州市緊急醫療救援中心《調度部報告回饋制度》第1條遇到重大事故時，按照重大事故報告制度，根據事故的嚴重程度逐級上報執行。主持工作的市緊急醫療救援中心副主任康曉琴（主任一職空缺）對重大事件敏感性不強，對風險隱患未能及時向上級彙報，造成嚴重不良影響。

鄭州市也公布處分結果，共處分5人。其中負責接電話的緊急醫療救援中心調度員（接線員）張真穎，業務不熟練，對急診患者病情研判有誤，調度用語不規範，對急症報診敏感性不夠、處理能力不足、處理方法單一，對此負有直接責任，給予其開除處理。

鄭州市緊急醫療救援中心調度班長代文欣，對調度員管理指導不到位，對本班派診中出現的疑難和特殊事件處理、溝通協調力度不夠，對重大問題請示報告不及時，對此負有直接責任，給予其黨內嚴重警告（影響期兩年）、政務撤職處分。

鄭州市指出，此次事件教訓深刻、發人深省，鄭州市醫療急救系統要深刻汲取此次事件教訓，引以為戒，堅持「人民至上、生命至上」，保障好人民群眾的生命安全和身體健康。

網民點睇：

「被開除並不是終點啊 要讓我們看到後續怎麼改進的啊 這才是最重要的」

「這件事情的發生真的很痛心，但總算有個詳細事情始末，揭露了真相。我只想說，每個職業都有存在的意義，如果實在厭煩現在的工作可以考慮換一份工作，而不是在自己的崗位上，拿別人的生命當兒戲。」

「家屬可以選擇起訴 但衛健委一定要進行培訓防止以後再發生類似的事件了」

「開除太輕，建議列入行業黑名單，永不得從事此行業，，並依法對其相關行為提起刑事訴訟，最好判幾年再出來」

