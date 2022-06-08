高考洩題｜湖北考生傳試卷請人代答？當地官方：發帖人患精神病

6月7日，「湖北安陸一高考考生拍下數學試卷傳出考場，請考場外的槍手作答」的消息在網絡流傳。對此，湖北省孝感市安陸市委宣傳部相關負責人回復上游新聞記者稱，經公安初步調查，此事系謠言，發帖人疑似患有精神疾病。



網傳的多張截圖顯示，6月7日17時57分，聊天軟件QQ中名為「離暗」的網民在群組中說，湖北安陸高中生作弊群有人帶了手機拍了數學試卷，考場外985大學幫忙作弊。「離暗」說完上述話語，還配發了三張試卷圖片。多名網民稱，此圖內容就是6月7日的數學考試試卷。

網傳截圖中的試卷圖片，有多名網民稱正是6月7日的數學考試試卷。（澎湃新聞）

湖北安陸市委宣傳部相關負責人回應稱，網傳高考數學洩題選修在網絡發酵後，該市高度重視。經公安初步調查了解到，此消息為虛假訊息，首發發帖人發布時間是在考試結束後，其自稱是轉發。

負責人又表示，網傳的考場影片並不是安陸，公安反饋給宣傳部的消息是，與發帖人溝通時，發現其精神恍惚，疑似患有精神疾病；稍後官方會發布通報，事件仍進一步調查中。

據此前報道，內地高考昨日（7日）拉開帷幕，同日晚間，有關數學考試題目疑似被提前洩露的消息在網絡流傳，引起軒然大波。教育部教育考試院今日（8日）發布通報回應，指高考並不存在考前洩題，但有考生作弊。

通報中提及，涉嫌作弊的是甘肅考生。針對這一事件，甘肅省教育考試院工作人員表示，涉事考生數學成績無效，同時亦將無法參加後續高考考試，相關部門正在對該情況進一步處理。至於廣東某考生「洩題」，則是考前發布無關帖子「佔位」，考後再用試卷內容替換原有內容，帖子時間顯示是開考前；安徽某考生自稱「考前押中語文全國乙卷試題」，同樣是考後惡意編輯的「佔坑帖」。

教育部教育考試院發布通報，指高考並不存在考前洩題，但有考生作弊。（中國教育考試網）

通報指以上情況均不存在考前洩題，但已對所涉考點，相關地方教育考試機構已撤換監考人員，加強監考力量。通報發布後，大部分網民都質疑在內地高考監考極其嚴格的情況下，考生是如何進行作弊的，「完成作弊需要，進場時掃描儀器失靈、拍照時監考老師失明、考場內屏蔽設備失效，這幾項要素怎麼集齊的呢」？

據教育部2012年1月5日修訂的「關於修改國家教育考試違規處理辦法的決定」第5條規定，考生若是向考場外發送試題資訊，可以視情節輕重，同時給予暫停參加該項考試1至3年的處理；情節特別嚴重的，可以同時給予暫停參加各種國家教育考試1至3年的處理。