中國公民老撾竹林被埋屍　13疑犯落網包括4人為中國籍

今年3月，老撾萬象發生一宗竹林埋屍案，2名死者中1人被證實為中國公民。據《南方都市報》報道，老撾警方已拘捕13名涉案疑犯，包括4名中國公民以及9名老撾籍人員。



老撾警方周三（8日）就案件發布聲明指，3月18日，萬象市西沙達拉縣一名女子向當地警方報案，稱丈夫及其朋友遭遇綁架，家屬被索要贖金，警方隨即展開搜尋。

3月26日，警方再次接到一對母子報案，稱騎電單車經過一片竹林時，發現兩具屍體被埋土坑，其中一具屍體的雙腿更露出地面。

經調查及屍檢確認，兩名死者均為男性，身上均有多處銳器戳刺導致的傷口。且死者正是3月18日報案中被綁架的兩名男子。

4月1日，中國駐老撾大使館亦就此事向《南方都市報》證實，兩名死者中一人為中國公民、另一人為老撾籍華人。據了解，該中國公民是在萬象經商的49歲陳姓男子，來自湖南，3月18日離家後便失聯，其子兩日後報警。

老撾警方在聲明中表示，警方於4月12日拘捕了一名涉案的19歲男性疑犯，該疑犯為萬象市一名勞工。通過審訊，警方最後共拘捕13人，其中包括4名中國公民及9名老撾籍人員，另發現兩輛涉案車輛。