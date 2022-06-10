高考｜長沙書店「陪考」19年　店主：當年賒帳的女孩考上了北大

內地高考於6月7日、6月8日舉行，考試期間會要求考試地點附近的文化娛樂場所暫停營業。但在長沙有一家書店雖然林進考場，在高考期間仍會照常營業，店主李波和書店見證了19年的高考。



《瀟湘晨報》採訪李波，他認為，書店有必須要開的理由，「有時候會有學生來我這裡翻翻教輔書，他們如果能因此多了考一兩分，比我賺多少錢都有意義。」李波分享，今天早上（高考第二天）還有學生從我這裡借了一套教輔材料。



6月8日上午10時許，長沙市一中考場門口，考生們已經進入考場，僅剩下陪考的家長三三兩兩的聊天。對面的一家書店裡，37歲的店主李波也在書店陪著考生。

李波的店面不大，各類雜誌、教輔書和文學類的書籍在書架上擺放得整整齊齊。書店靠裏的書架上擺放一本2004年7月刊的中國國家地理雜誌，雜誌上塑膠封套還保存完好，上面貼著一個白色的標籤，寫著非賣品。

李波分享，這本雜誌是2004年書店開業後的第一批中國國家地理雜誌，作為中國國家地理的湖南代理商，李波特地留下這一本作為紀念，他笑稱「這本雜誌跟他一起在這裡連續見證了19年的高考。」

今年的李波分享，前幾年社區開始要求高考考場門口的商家在高考期間暫停營業，但每年李波都會去找社區申請讓他的書店開門。他認為如果有學生到他的書店，翻教科書或輔助教材，因此高考多了考一兩分，「比我賺多少錢都有意義」。

李波的書店距離湖南省長沙市第一中學不遠，是湖南省教育廳直屬中學、也是當地的重點名校，長沙四大名校之一。

談起長沙一中的學生們。李波分享，前年（2020年）有一個一中女孩在高考的前一天來到他的店裡，想買一套臨考卷，那套卷子定價60元，但女孩當時只有20塊錢。李波於是跟女還開玩笑說，這套卷子我送你了，要是你考滿700分就給我80，考不滿我就不要錢送給你。」

結果當年高考成績出來後女孩興高采烈地來到書店，告訴李波自己考上了北大，而且是一中的文科第一名，之後女孩丟下100塊錢掉頭就跑了。李波出去追卻沒有追上。後來李波和這個女孩在微信上一直保持聯繫，還給她郵寄了兩本中國國家地理雜誌，並跟她說，「只要是一中的學生，無論走到哪，在我這裡買書，我都包郵（費）。」