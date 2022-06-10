鄭州街頭現日文標語遭批試探國人底線　事後證明屬拍攝者斷章取義

近年來內地不時出現日本元素引起爭議的情況，如遼寧大連建「日本風情街」被抵制等。日前，河南鄭州有網民在街頭發現一個護欄上張貼著用日文寫的「你好鄭州」的宣傳標語，並配有日本國旗，結果再引起網民不滿。周四（9日），涉事辦事處表示已經接到市民反映，正在處理。



網傳影像顯示，在街頭一個護欄上張貼著兩個宣傳標語，一個是用中文寫著的「你好鄭州」，旁邊有個心形的國旗圖案，另一個同樣也是寫著「你好鄭州」，但配上的是日文及日本國旗。

隨即，有網民質疑宣傳標語為什麼要用中文加日文的組合，更有人認為這種明知故犯是在一步一步試探國人的底線，是數典忘宗，應該從重處罰，「滲透潛伏得太嚴重了，這些人啊，以後肯定會搞破壞」。不過，也有人不以為然，認為不應過分解讀，「銀座街頭還歡度中國國慶節呢」。

對於事件，製作宣傳欄的高新區雙橋辦事處回應表示，已接到反映並在處理。據指，宣傳欄是在楓楊外國語學校周邊，其實周邊還有英文、韓文等多國語言對鄭州進行宣傳，而片段只截取了中文和日文。目前，拍攝者已經刪除片段，並已被公安機關處理。

據網民透露，事件是被刻意解讀，存在斷章取義。據了解，2019年，鄭州國際女子馬拉松在鄭州舉行，獲多個國家的選手參加，為營造氛圍，組織方在楓楊外國語學校周邊設置「你好鄭州」宣傳語，除了中文、英文，還以俄文、法文、韓文、日文、泰文、西班牙文、阿拉伯文、保加利亞文等多種語言呈現。

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